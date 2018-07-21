علي معلول يفرض شروطه على النادي الأهلي المصري.. والأهرام يضع مخططًا لناصر ماهر

وضع علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي المصري ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، عدة شروط من أجل الموافقة على الاستمرار في صفوف الفريق، وتجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم بعد القادم.

وطلب باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي، من لجنة الكرة، تجديد عقد علي معلول، مع النادي؛ بسبب الحاجة الماسة لجهوده خلال الفترة المقبلة، لعدم وجود بديل على نفس مستواه داخل الفريق.

وعقد محمد فضل، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر، جلسة مع معلول؛ للحديث عن تجديد تعاقده مع النادي مبكرًا، حتى لا تتكرر أزمة تجديد عبدالله السعيد، الذي ضغط على إدارة النادي وفرض شروطه المالية؛ لأن عقده كان ينتهي بنهاية الموسم الماضي، ويحق له الرحيل مجانًا.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “علي معلول رحب بتجديد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عدم وصول عروض احتراف قوية له خلال الفترة الحالية؛ بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به مع منتخب بلاده، في كأس العالم روسيا 2018”.

وأضاف المصدر: “علي معلول اشترط الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد تعاقده مع النادي، كما طلب أن توفر له الشركة الراعية عقد إعلانات كما يحدث مع نجوم الفريق الكبار، وطلب أن تضع إدارة النادي سقفًا ماليًا معينًا في حالة وصول عرض احتراف قوي له من أوروبا أو الصين”.

وأردف: “علي معلول يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق على الأقل الموسم المقبل؛ بسبب رغبته في المشاركة بشكل أساسي، واستعادة مستواه الفني والبدني، خاصة أن مكانه في منتخب تونس بات مهددًا بشكل كبير؛ بسبب الأخطاء التي ارتكبها في لقاءي منتخب نسور قرطاج، أمام إنجلترا وبلجيكا بمونديال روسيا.

من جانب آخر، دخل حسام البدري، رئيس نادي الأهرام ، في مفاوضات مع ناصر ماهر لاعب وسط النادي الأهلي، لضمه لصفوف الفريق، ولكن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: ” البدري حاول استغلال أزمة اللاعب مع الجهاز الفني للأهلي؛ من أجل إقناع اللاعب بالرحيل من القلعة الحمراء لأي نادٍ في السعودية، والانتقال للأهرام في يناير المقبل”.

وأضاف المصدر: “ناصر ماهر طلب من البدري مهلة للتفكير في العرض، خاصة أن الأهلي سيرفض رحيله عن الفريق بشكل نهائي، في الفترة الحالية؛ خوفًا من انتقاله للأهرام أو الزمالك”.