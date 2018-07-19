أحمد عبدالمقصود على أبواب النادي الأهلي المصري مجانًا.. وصلاح محسن يرفع رايه التمرد

وافق أحمد عبدالمقصود، لاعب وسط نادي الريان القطري، على الانضمام لصفوف الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عرضًا من النادي للانضمام لصفوفه.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “محمد فضل مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، فتح خط مفاوضات مع أحمد عبدالمقصود، من أجل التعاقد معه خلال الفترة الحالية، بترشيح من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق”.

وأضاف المصدر: ” كارتيرون أبلغ لجنة الكرة بالنادي، تمسكه بضم لاعب وسط، خلال فترة الانتقالات الحالية، بسبب عدم اقتناعه بمستوى حسام عاشور لتقدمه في السن، ورشح أحمد عبدالمقصود لاعب الريان، خاصة أنه لاعب مصري ولن يتم قيده علي حساب أحد الأجانب في الفريق.

وتابع: “عبدالمقصود رحب بشدة بالانضمام لصفوف الأهلي، خاصة أنها ستكون صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الماضي، وأكد اللاعب لإدارة القلعة الحمراء، أنه يمتلك عرضًا من السد ، فضلًا عن عرض من الريان لتجديد تعاقده، لكنه يرغب في الانتقال للقلعة الحمراء”..

ومن جانب آخر، يعيش صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة نفسية سيئة بعد استبعاده من قائمة مباراة تاونشيب بطل بوتسوانا لأسباب فنية.

صلاح محسن أكد للمقربين منه أنه حال استمرار نفس الأمر في مباراة العودة، سيطلب الرحيل عن الفريق؛ خاصة أنه كان يمهد نفسه للتواجد بشكل أساسي في تشكيلة الفريق.

وبات من المقرر أن يطلب اللاعب الاجتماع مع الفرنسي كارتيرون خلال الأيام المقبلة لحسم هذا الأمر؛ خاصة أنه رفض إثارة أزمة داخل الفريق بعد علمه باستبعاده من اللقاء السابق لفريقه، حتي لا يتعرض لعقوبة مالية.