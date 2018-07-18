3 سيناريوهات منتظرة بعد الصلح.. هل يكون حسين الشحات هدية تركي آل الشيخ للنادي الأهلي المصري؟

فرض الصلح كلمته على الخلاف الكبير الذي نشب بين مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأعلن آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية أنه لن يسمح للإساءة للأهلي ومحمود الخطيب وتنازل عن جميع القضايا ضد النادي المصري بخصوص أوجه صرف مبالغ الدعم التي وصلت إلى 261 مليون جنيه ورد مجلس الأهلي ببيان رسمي أعلن خلاله تثمين مبادرة الصلح مع آل الشيخ وطي الخلافات.

وتستعرض “إرم نيوز” السيناريوهات المنتظرة بعد الصلح الذي أعلن عنه بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ.. في السطور القادمة:

عودة مشروع المدينة الرياضية

مع عودة المياه إلى مجاريها بين آل الشيخ ومجلس الأهلي، يترقب جمهور الأحمر عودة الحياة إلى مشروع المدينة الرياضية الذي كان مقررًا إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة وتوقف فترة.

وأعلن آل الشيخ في مبادرته الأولى للتصالح مع مجلس الأهلي أثناء مداخلته مع الإعلامي أحمد شوبير أنه جاهز لاستكمال هذا المشروع العملاق الذي يشمل ملعبًا عالميًا للنادي الأهلي.

حسين الشحات هدية آل الشيخ

ينتظر جمهور الأهلي هدية من تركي آل الشيخ لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد المحلي.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع حسين الشحات صانع ألعاب العين الإماراتي الذي أعلن أكثر من مرة رغبته في اللعب للأهلي المصري.

التعاون بين الأهلي وبيراميدز

يبدو هناك سبيل للتعاون بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز أحدث الوجوه في الكرة المصرية بعد شرائه نادي الأسيوطي سبورت.

ورحب النادي الأهلي في بيانه بالتعاون مع نادي بيراميدز وهو ما يؤكد إمكانية تبادل الصفقات والخبرات بين كلا الناديين.