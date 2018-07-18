النادي الأهلي المصري يرفض المشاركة بكأس العالم للأندية لكرة اليد في قطر

قرر النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في قطر، في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت، “قرر مجلس إدارة النادي الأهلي الاعتذار عن المشاركة في بطولة العالم للأندية في قطر؛ التزامًا بالسياسة العامة للدولة”.

وأضاف النادي في بيانه: “جاء هذا القرار ردًا على الخطاب الذي تلقته إدارة النادي قبل يومين من الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي رشح فيه الأهلي للمشاركة في بطولة العالم بقطر.

وعرض رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي في النادي الأمر على مجلس الإدارة الذي رفض ما جاء في الخطاب، وقرر إرسال اعتذار مكتوب للاتحاد المحلي.

واعتذر الزمالك المصري، الشهر الماضي، عن المشاركة في البطولة للسبب ذاته.

وتأهل الزمالك لكأس العالم للأندية لليد عقب فوزه على غريمه المحلي الأهلي على لقب كأس السوبر الأفريقية.

وجاء ترشيح الأهلي للمشاركة؛ عقب اعتذار الزمالك، باعتبار الأهلي وصيف بطل السوبر الأفريقي.

وهناك توتر سياسي كبير بين البلدين، وسبق أن اعتذر الأهلي عن المشاركة في البطولة ذاتها، العام الماضي في قطر، أيضًا.