نادي الزمالك المصري يضم لاعبًا جديدًا.. وصفقة فرجاني ساسي تقترب من الفشل

نجح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في التعاقد رسميًا مع محمد سيد مخلوف، لاعب وسط فريق فاركو، لمدة 5 سنوات خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسلم مسؤولو الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب والذي سيتم قيده في القائمة تحت السن، خاصة أنه لم يكمل الـ20 عامًا، حيث كان النادي قد تابع اللاعب بصورة جيدة خلال الفترة الماضية قبل التعاقد معه ليتم ضمه رسميًا بعد الاتفاق مع ناديه.

تقارير صحفية كانت قد أكدت من قبل أن مخلوف كان على رادار الأهلي، إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء نجحوا في خطفه قبل التوقيع للمارد الأحمر.

وسبق للزمالك أن أعلن مؤخرًا تعاقده مع محمد حسن، وعمرو السعيد، ثنائي دجلة، ومحمد عبدالسلام مدافع بتروجت، وحميد أحداد من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، بالإضافة إلى ثنائي الإسماعيلي إبراهيم حسن وبهاء مجدي، وعماد السيد حارس مرمى إنبي.

من جانب آخر، أكدت تقارير صحفية تونسية أن صفقة انتقال فرجاني ساسي لاعب النصر السعودي لصفوف الزمالك باتت مهددة بالفشل؛ بسبب تلقي اللاعب عروضًا أوروبية، فضلًا عن عرض للعودة للترجي.

وأشارت تلك التقارير إلى أن عودة فرجاني ساسي إلى تونس وتأجيل انتقاله للزمالك، جاءت نتيجة تلقيه عرضًا سويسريًا وآخر من الترجي.

وكان الموقع قد كشف من قبل أن ساسي لم يوقع بعد على عقود انتقاله إلى الزمالك، حيث عاد إلى تونس ورفض السفر إلى القاهرة لتوقيع العقود.