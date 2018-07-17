تفاصيل تأخر انضمام فرجاني ساسي لنادي الزمالك.. هل تفشل الصفقة؟

تعثرت صفقة انضمام الدولي التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف نادي الزمالك، بسبب عدة تطورات تخص اللاعب، والنادي معًا.

والأزمة الخاصة بالنادي هي رفض مصطفى فتحي جناح الفريق الرحيل إلى نادي الأهرام، والإصرار على التواجد داخل الزمالك خلال الموسم المقبل، وفق التصريح الرسمي الذي كتبه اللاعب على صفحته الشخصية بموقع إنستغرام.

وكان تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي أكد أن فرجاني ساسي سينضم للزمالك مع بقاء طارق حامد داخل صفوف الفريق، مقابل رحيل مصطفى فتحي، وأحمد الشناوي، إلى نادي الأهرام.

على الجانب الآخر تلقّى ساسي خلال الأيام الماضية عرضًا من الترجي التونسي لإعادته بعدما علموا بفتح الباب من جانب إدارة النصر لبيع اللاعب.

وفضل ساسي الانتظار، وعدم التوقيع للزمالك، خاصة أن الترجي يشارك في بطولة أفريقيا على عكس الزمالك الذي يكتفي بالدوري المحلي فقط.

وطالبت إدارة الزمالك اللاعب بسرعة حضوره إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، إلا أن فرجاني ساسي طلب إرسال العقود الخاصة به له في تونس لمراجعتها عن طريق محاميه، بالإضافة لوكيله.