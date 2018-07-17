القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي ضد تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا.. والمعلق

سيحاول الأهلي المصري تصحيح وضعه في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما يستضيف تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا في ثالث مبارياته بدور المجموعات.

ولدى الأهلي نقطة واحدة فقط من أول مباراتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة الأولى بأربع نقاط مقابل ثلاث لكل من كمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وستكون هذه أول مباراة رسمية للأهلي تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون، الذي تولى المهمة قبل أقل من شهرين خلفًا للمدرب حسام البدري، الذي ترك منصبه بعد الخسارة أمام كمبالا.

وقال كارتيرون إنه يعلم نقاط ضعف المنافس البوتسواني قبل مواجهة الفريقين باستاد برج العرب في الاسكندرية.

وأبلغ المدرب مؤتمرًا صحافيا “شاهدنا المنافس بشكل جيد، ورصدنا نقاط القوة والضعف بدقة. وضعنا أيدينا على بعض النقاط المهمة التي سنعتمد عليها في مباراة الغد.

“أمامنا مهمة صعبة للغاية، إذ نحتاج إلى الفوز والنقاط الثلاث لتعويض إهدار أربع نقاط في أول جولتين”.

وأكد كارتيرون جاهزية لاعبيه الدوليين عقب نهاية مشاركتهم في كأس العالم، وقال إنه ومساعديه أعادوا اللاعبين الدوليين إلى حالتهم المعتادة بعد مسيرة مخيبة للآمال لمنتخب مصر في روسيا.

وتابع “كانت أمامنا مهمة تأهيل الدوليين من جديد. جاء معسكر كرواتيا في توقيت مثالي من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة”.

وأكد أنه يتطلع لقيادة الأهلي لإحراز لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما قاد مازيمبي لحصد اللقب قبل ثلاث سنوات.

* نسخة 2013

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالكأس الأفريقية برصيد ثماني مرات، لكن آخرها في 2013 عندما كان محمد يوسف، مساعد كارتيرون الحالي، يقود الفريق بينما خسر النهائي العام الماضي أمام الوداد المغربي.

وقال حسام عاشور قائد الأهلي عن تذيل فريقه للمجموعة “سبق وأن تعرضنا للموقف نفسه في 2013 بعد التعادل مع الزمالك في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام أورلاندو الجنوب افريقي (3–صفر) في الجولة الثانية.

“لكن في الجولة الثالثة استعدنا زمام الأمور بالفوز على ليوبار الكونجولي خارج ملعبنا. ثم انتهى المشوار بالفوز باللقب تحت قيادة المدرب محمد يوسف”.

وقال يوسف لموقع النادي على الإنترنت إن الفريق جاهز لمواجهة تاونشيب من أجل تصحيح موقعه.

وأضاف “لا بديل عن الفوز في مباراتي تاونشيب المتتاليتين؛ من أجل العودة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية”.

الموعد والقنوات الناقلة..

وتنقل المباراة على قناة bein sports HD3 بتعليق علي محمد علي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

كما ستنقل المباراة على القناة الثانية الأرضية المصرية.