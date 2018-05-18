النادي الأهلي يحدد شروط عودة متعب.. وحسام البدري يقترب من الإمارات

تلقى حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، عرضًا لتولي تدريب أحد الأندية الإماراتية بداية من الموسم المقبل، بعد أن تقدم باستقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بتوديع كأس مصر وتذيل مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر مقرب من حسام البدري لشبكة إرم نيوز: “لدى البدري عرض رسمي من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الإماراتي، ولكنه يرفض الإفصاح عن اسم النادي، حتى يتم توقيع العقود الرسمية”.

وأضاف المصدر: “البدري كان يحلم بتدريب منتخب مصر خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، ولكن تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة المصري عن الاستقرار على التجديد لكوبر، جعل حسام البدري يرحب بالعرض الإماراتي”.

وتابع: “البدري دخل في مفاوضات جادة مع النادي الإماراتي، ولكنه اشترط عدم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالتعاقد قبل توقيع العقود الرسمية”.

وأردف المصدر: “تمسك البدري باختيار الجهاز الفني المعاون له بالكامل، ويرغب حسام في اصطحاب الجهاز المعاون له في النادي الأهلي، خاصة التونسي أنيس الشعلاني، المعد البدني للقلعة الحمراء السابق”.

وأكمل: “البدري سيصطحب أيضًا كلًّا من، سيد معوض، وأحمد أيوب، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى، ووسيم صفوت محلل الأداء الفني”.

ومن جانب آخر، وضع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدة شروط، من أجل الموافقة على عودة عماد متعب، مهاجم التعاون السعودي إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وطلب متعب من إدارة الأهلي العودة عقب رحيل حسام البدري، المدير الفني السابق للفريق، خاصة أنه رحل عن القلعة الحمراء بسبب خلافات حادة مع مدرب النادي السابق.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “إدارة الأهلي اشترطت على متعب أن يكون التعاقد لمدة موسم واحد فقط، وبعدها يعلن اللاعب الاعتزال كما فعل حسام غالي كابتن الفريق السابق، الذي عاد من النصر السعود لمدة 6 أشهر وبعدها أعلن اعتزاله في القلعة الحمراء”.

وأضاف: “اشترطت إدارة الأهلي على متعب عدم إثارة أي مشاكل مع الجهاز الفني القادم للفريق، والالتزام بقرارات المدير الفني وعدم المطالبة بالمشاركة في التشكيل الأساسي”.