النادي الأهلي المصري يعلن هوية المدير الفني الجديد

عقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مهمًا لبحث التعاقد مع المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا لحسام البدري.

واجتمعت لجنة الكرة بالأهلي اليوم من أجل وضع أساس الفريق في الفترة المقبلة، بعد قبول اعتذار حسام البدري.

وتقدم حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الحالي باعتذاره للجنة الكرة، بعد أن تعرّض الفريق إلى خسارة قاسية أمام فريق كامبالا سيتي الأوغندي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقررت لجنة الكرة أن المدير الفني الذي سيتولى المهمة خلال الفترة المقبلة في القلعة الحمراء سيكون أجنبيًا، لتشدد اللجنة على أنها ستكون في حالة انعقاد مستمر.

وستستمر اجتماعات لجنة الكرة بالقلعة الحمراء حتى حسم اسم المدير الفني الجديد، وإنهاء كل الأمور الفنية والإدارية الخاصة بقطاع الكرة بالكامل.

كان حسام البدري قد قدّم استقالته من تدريب الفريق الأول للنادي الأهلي عقب الهزيمة من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

مدينة ميلانو الإيطالية تقترب من استضافة كأس السوبر المصري

من جهة أخرى أعلنت شركة بريزنتيشن راعية الكرة المصرية، تلقيها عرضا من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان رسمي “تلقت برزنتيشن اعرضًا لإقامة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بمدينة ميلانو الإيطالية عقب تتويج الفريق الأبيض بكأس مصر، رغم أن الشركة أعلنت سابقًا اقتراب استاد جابر الأحمد بالكويت من استضافة السوبر”.

وأضاف: “الجالية المصرية في مدينة ميلانو كبيرة للغاية، وتسعى شركة التسويق إلى إقامة السوبر هناك”.

وعن سبب تغيير الوجهة عن الإمارات التي استضافت السوبر لثلاثة أعوام متتالية قال: “دوة الإمارات دائما ما ترحب بنا، ولكن اتحاد الكرة يعمل على إعادة ريادة صناعة الكرة المصرية في الوطن العربي الأهلي والزمالك هما أصل كرة القدم في الشرق الأوسط، وفى نفس الوقت نمتلك عرضا أوروبيا كبيرا من مدينة ميلانو الإيطالية لاستضافة لقاء السوبر، لكن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن.”