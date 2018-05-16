ميمي عبد الرازق مدرب سموحة عن مشادته مع مرتضى منصور: الظلم سيئ ومنتظر السجن (فيديو)

تهكم ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق سموحة، عن أزمته ومشادته مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدما رفض مصافحته خلال نهائي بطولة كأس مصر.

وشهدت مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر مشادة بين عبد الرازق ومرتضى أثناء تسلم الفريق السكندري ميداليات المركز الثاني بالمسابقة.

وقال عبد الرازق في تصريحات إذاعية، يوم الأربعاء: “الظلم سيئ وخصوصًا لو متعمدًا ووأضح، نتمنى الحكم محمد فاروق يعتزل ويستغفر ربنا طوال شهر رمضان لما فعله بنا، منذ أسبوع وأنا أسمع السباب لي، مرتضى منصور يعمل فيديوهات ويشتمني دون أن تكون لي علاقة بالأمر ولم أخطئ في أحد نهائيا ولم يتدخل أي مسؤول كبير ويقول له عيب، وخايف يأتي لي ضبط وإحضار، وقلت لأولادي يحضروا لي عيش وحلاوة عشان السجن، لأني مستني أمسك فريق مصلحة السجون”.

وعن مشادته على منصة التتويج في كأس مصر بينه وبين منصور، شدد: “كيف شخص عمال يقهرك أمام أهل بيتك ولاعبيك وتطلع تسلم عليه، وقلت لهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، سأسلم عليك ولن أصافح مرتضى أنه أخطأ في، وقلت له ياريت تتفرجوا على فيلم (يا عزيزي كلنا لصوص)”.

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ووجه عبد الرازق انتقادات شديدة لأيمن حافظ، مدير الكرة بالزمالك بعد المشادة التي وقعت بينهما خلال مباراة الأمس.

وأوضح: “تعرضت للسباب من محترف الزمالك حمدي النقاز في إحدى الكرات بجانب خط التماس، قال لي (إمشي يلا)”.

وشدد: “أنا عارف إني هتغلب، ولكن أنا معي لاعبين رجالة، وحتى الهدف خطأ على لاعب الزمالك مع سبق الإصرار والترصد، طارق كان يتعمد الخشونة مع اللاعبين، لا أعرف لماذا لم يتعرض للطرد؟”.

واختتم: “كان الله في عون هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر، أتمنى أن يكون موفقًا في اختيار اللاعبين خاصة يوجد لاعيبه لا تمتلك الابتكار ولا ذكاء في التصرف”.

وخسر سموحة نهائي كأس مصر على يد الزمالك بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).