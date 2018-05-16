أبرزهم رامون دياز وغروس.. تعرف على المرشحين لخلافة حسام البدري في تدريب النادي الأهلي المصري

أغلقت إدارة النادي الأهلي المصري ملف رحيل المدير الفني، حسام البدري، بكل ما فيه من تداعيات بعد استقالة الأخير عقب الهزيمة من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وأصبحت التساؤلات تدور حول المرشحين لخلافة البدري في تدريب الأهلي خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي جعل لجنة الكرة تدعو لعقد اجتماع طارئ، صباح الأربعاء، من أجل مناقشة هذا الملف.

ولم يكن رحيل البدري مفاجأة للجنة الكرة بل إن اللجنة بدأت بالفعل منذ فترة التواصل مع المدربين لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأسماء المرشحة لخلافة البدري في النادي الأهلي خلال الموسم الجديد:

المصري مرفوض

أغلقت لجنة الكرة الباب تمامًا أمام تعيين مدرب مصري جديد خلفًا لحسام البدري.

واستقر الرأي في لجنة الكرة منذ فترة على الاستعانة بمدرب أجنبي يستطيع قيادة الفريق في المرحلة المقبلة وبناء فريق مميز للمنافسة على دوري أبطال أفريقيا، والحفاظ على السيطرة المحلية على الدوري واستعادة لقب الكأس.

رامون دياز

يحظى اسم المدرب الأرجنتيني المخضرم رامون دياز بثقة كبيرة وشعبية لدى جماهير النادي الأهلي التي طالبت بالفعل بالاستعانة بخدماته، خاصة أنه مدرب قدير عمل مع منتخب أوروغواي وحقق نجاحات مع نادي الهلال السعودي قبل رحيله.

وتم طرح اسم دياز على مائدة الحوار داخل لجنة الكرة بالنادي الأهلي، وتم فتح اتصالات بالفعل مع المدرب الأرجنتيني من أجل معرفة مطالبه المالية لتولي قيادة الفريق الأحمر.

جورجيس دونيس

تم ترشيح المدرب اليوناني جورجيس دونيس، المدير الفني الأسبق لنادي الهلال السعودي، وهو المدرب الذي يتمتع بخبرات مميزة وحقق نتائج طيبة مع الهلال.

وسبق لدونيس تولي قيادة أكثر من فريق على رأسهم أبويل نيقوسيا القبرصي وباوك وآيك وأتروميتوس ولاريسا في اليونان.

كريستيان غروس

تم طرح اسم المدرب السويسري كريستيان غروس، المدير الفني الأسبق لنادي الأهلي السعودي، لقيادة المهمة خاصة بعد تعثر رحيله للزمالك المنافس التقليدي للأهلي.

وعرض وكيل غروس على الأهلي مطالبه المالية من أجل التعاقد مع الفريق الأحمر بعد موافقة المدرب السويسري من حيث المبدأ على تولي تدريب الأهلي.

ويدرس مسؤولو الأهلي السيرة الذاتية لغروس، مع استطلاع رأي بعض نجوم الفريق السابقين الذين عملوا بالسعودية في قدرات غروس وأدائه التكتيكي ومدى توافقه مع الأهلي.

إدغاردو باوزا

دخل أيضًا الأرجنتيني إدغاردو باوزا، المدير الفني السابق لمنتخبي السعودية والإمارات، حسابات قيادة الأهلي المصري.

وتبدو فرص باوزا ضعيفة بعض الشيء إلا أن سيرته الذاتية موجودة أيضًا على مائدة لجنة الكرة بالنادي الأهلي لتولي المهمة.

هينك تين كات

دخل مسؤولو الأهلي بالفعل في اتصالات مع المدرب الهولندي هينك تين كات، الراحل عن قيادة الجزيرة الإماراتي لمعرفة رأيه في قيادة الفريق.

واعتذر تين كات عن عدم تولي المهمة في الفترة المقبلة نظرًا لرغبته في الحصول على راحة بعد تجربة الجزيرة.