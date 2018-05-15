الكويت الأقرب لاستضافة السوبر المصري.. والنادي الأهلي يستقر على المدرب الأجنبي

استقرت شركة “بريزنتيشن سبورت”، راعي الكرة المصرية، على إقامة لقاء السوبر المصري هذا الموسم بين النادي الأهلي، بطل الدوري، والزمالك، بطل كأس مصر، في الكويت.

وقال محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن: “ندرس عدة عروض من بعض الدول العربية والأوروبية، ولكن استاد جابر الأحمد بالكويت هو الأقرب في الوقت الحالي لاستضافة السوبر المصري بعد 3 سنوات من إقامة البطولة في الإمارات بين ملعبي هزاع بن زايد ومحمد بن زايد”.

وأضاف: “ويستضيف استاد جابر الأحمد يوم 25 مايو الجاري مباراة منتخبي الكويت ومصر في إطار تحضيرات الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم فى روسيا”.

وتابع: “أوجه التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته ولاعبيه وجهازه الفني بحصد لقب كأس مصر للمرة 26 في تاريخ النادى بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح”.

علي جانب آخر، أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي سيعلن اسم المدير الفني الجديد للفريق، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع لجنة الكرة ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بمقر النادي وستكون المدرسة اللاتنية هي الأقرب رغم وجود بعض الأسماء القوية من أوروبا من المدربين الأقوياء.

وأضاف شوبير: “تم رصد مبالغ كبيرة لإبرام صفقات قوية لدعم الفريق الأحمر الأيام المقبلة وتوجد قرارات صارمة ضد اللاعبين المتواجدين حاليًا واقتراب ضم لاعبين شباب من خارج مصر”.

ووافقت لجنة الكرة بالأهلي، على قبول اعتذار حسام البدري، المدير الفنى للفريق، عن عدم الاستمرار في مهمته.