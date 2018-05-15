مشادة بين مرتضى منصور ومدرب سموحة عقب نهائي كأس مصر (فيديو)

دخل ميمي عبدالرازق، المدير الفني لنادي سموحة السكندري، في مشادة مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أثناء استلام جوائز المركز الثاني بعد خسارة الفريق السكندري لكأس مصر.

ورفض مدرب سموحة استلام ميدالية المركز الثاني، كما رفض مصافحة منصور، ودار نقاش مع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتحت أعين أبوريدة دخل ميمي عبدالرازق في مشادة كلامية مع مرتضى ليتدخل أمير عزمي مجاهد، عضو الجهاز الفني للفريق الأبيض في محاولة لتهدئة الأمر.

ووجه ميمي السباب لمرتضى، ليرد رئيس الزمالك: “أنت رجل قليل الأدب”، ويتواصل مدرب سموحة في الهجوم ويقول: “أنت من تقل أدبك”، ثم وجه له منصور السباب قبل أن يتدخل هاني أبو ريدة وفرج عامر لإنهاء الأمر.

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كما هاجم ميمي عبدالرازق، منصور، دون ذكر اسمه بعد المباراة في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: “”سبب حزني معروف للجميع، تعرضت لهجوم عنيف طوال الأسبوع الماضي”.

وتابع: “أنا دكتور جامعي، أتعرض للإهانة من إحدى الشخصيات الكوميدية، لكن أمي علمتني أن عتاب الندل اجتنابه، وأنصح الناس بمشاهدة فيلم يا عزيزي كلنا لصوص”.

وأتم ميمي عبدالرازق تصريحاته غاضبًا: “تعرضت لسباب وشتائم كل يوم عبر القنوات، ميمي عبدالرازق (يلبس بورنيطة) وغير ذلك، (ميمي عبدالرازق ده برقبتك ورقبة اللي خلفوك)”.

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إلى ذلك انتقد مرتضى منصور، حازم إمام عضو اتحاد الكرة الحالي ولاعب الفريق السابق.

وقال مرتضى منصور للصحفيين عقب التتويج بكأس مصر: “حازم يقول أن الجمهور واللاعبين هم من جلبوا لقب الكأس وكأن مجلس الإدارة ليس متواجدًا وليس له دور لماذا لا يقول ذلك”؟

وأكمل: “أزمتي مع فرج عامر انتهت فهو صديقي وحينما التقينا انتهى الخلاف مباشرة”.

وأردف: “هذا الكأس هو رقم خمسة في عهدي ولا يوجد رئيس ناد حقق ذلك الرقم والتتويج بالبطولة مفيد للعب في السوبر والكونفدرالية”.

وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على سموحة في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، علمًا أن الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين انتهى بنتيجة 1-1.