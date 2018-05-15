نادي الزمالك بطلًا لكأس مصر بفوزه على سموحة بركلات الترجيح (فيديو)

تُوّج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب سموحة بضربات الجزاء الترجيحية 5\4، بعد انتهاء الوقت الأصلي 1 – 1 .

وأصبحت هذه هي المرة الخامسة التي يُتوّج فيها الزمالك بلقب كأس مصر خلال آخر ست سنوات، وللمرة الـ26 في تاريخه.

وبعد ذلك التتويج أصبح لا يفصل الزمالك عن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب سوى 10 بطولات فقط.

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أما سموحة، فهذه المرة الثانية له التي يخسر فيها نهائي كأس مصر بعدما وصل إلى ذلك الدور للمرة الثانية في تاريخه، والمرة الأولى كانت أمام الزمالك نفسه أيضًا.

وافتتح حسام حسن أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة، وأدرك كابونغو كاسونغو التعادل في الدقيقة 86.. وأكمل سموحة آخر 20 دقيقة من الوقت الأصلي إلى جانب شوطين إضافيين لمدة نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه حسام حسن الذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة.

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وفي ركلات الترجيح فاز الزمالك بنتيجة 5-4 عقب إضاعة عبد الله بكري لركلة ترجيح الفريق السكندري.. ونفذ الزمالك كل ركلاته بنجاح عبر محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وأحرز ركلة الحسم يوسف ابراهيم (أوباما).

وضرب الزمالك بذلك موعدًا مع الأهلي بطل الدوري في كأس السوبر للموسم المقبل.

وتأهل الزمالك بذلك لكأس الاتحاد الأفريقي في الموسم المقبل لينقذ موسمه بعدما احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز