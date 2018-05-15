إدارة النادي الأهلي المصري تقبل استقالة حسام البدري رسميًا

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، استقالة حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر من منصبه، بعد الخسارة التي تلقاها أمام كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله اعتذار البدري عن الاستمرار في منصبه ورحيله قبل مباراة واحدة من نهاية عقده أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

وكلفت لجنة الكرة بالنادي الأهلي أحمد أيوب، المدرب العام، لتولي قيادة الفريق الأحمر في مباراة المصري، يوم الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق هذا الموسم.

وتعقد اللجنة اجتماعًا، غدًا الأربعاء؛ من أجل مناقشة ملف فريق الكرة بالنادي الأهلي بعد الخسارة أمام كمبالا.

وبذلك تنتهي ولاية البدري الثالثة بعد 95 مباراة فاز في 68 منها وتعادل 19 مرة وخسر 8 مرات.

وفي ولايته الثالثة التي جاء فيها خلفًا لمارتن يول، والتي بدأت مع انطلاق الموسم الماضي، فاز الأهلي بالدوري مرتين وكأس مصر مرة والسوبر المحلي مرة، فيما خسر لقب دوري أبطال أفريقيا في النهائي الموسم الماضي.

ورغم فوزه بالدوري، عانى الفريق من حالة انعدام وزن بعد الخسارة من الزمالك 2-1، ثم الخروج من كأس مصر على يد الأسيوطي سبورت، قبل التعادل مع الترجي التونسي 0-0 والخسارة التي جاءت قبل الاستقالة، ضد كمبالا سيتي 2-0، ليتعقد موقف الفريق في دوري أبطال أفريقيا، ويستقيل البدري.

ودرب البدري الأهلي في ولايتين سابقتين، الأولى بين يونيو 2009 ونوفمبر 2010، والثانية بين مايو 2012 ومايو 2013.

ومع الفريق فاز البدري إجمالًا بـ3 ألقاب دوري، ولقب لدوري أبطال أفريقيا.