مفاجأة في هروب كوليبالي من النادي الأهلي المصري .. وتركي آل الشيخ والخطيب يتابعان مشروع القرن

كشف المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري حلمي عبدالرازق، عدة مفاجآت في قضية هروب سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الكروي السابق إلى إنجلترا الموسم الماضي، عقب مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في بطولة أفريقيا.

وقال عبدالرازق في تصريحات تلفزيونية: “تم عرض عقد كوليبالي علي، واعترضت على بعض البنود الموجودة فيه، وطلبت ضرورة مراجعتها مرة أخرى، ففوجئت برفض مسؤولي الأهلي، ووثقوا العقد دون توقيعي، وتحدث معي بعدها كامل زاهر أمين الصندوق السابق عن سبب عدم وجود توقيعي على العقد، فقلت له اسأل رئيس مجلس الإدارة”.

وأضاف: “عقب هروب كوليبالي ظهر عقد اللاعب، واتضح أن كوليبالي انضم للنادي الأهلي مقابل 800 ألف دولار وحصل وكيل اللاعب على عمولة وصلت قيمتها إلى 268 ألف دولار، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي “فيفا” التي تسمح بحصول الوكيل على نسبة من 8 لـ10% وليست ثلث قيمة الصفقة، فأبلغت محمود طاهر رئيس الأهلي بهذه المخالفة، وقال لي “فين ده أنا معرفش، معلش هنعمل إيه”.

وتابع عبدالرازق: “أثناء استمرار القضية ضد اللاعب قال لي محمود طاهر إن هناك عرضًا سعوديًا لاستعارة كوليبالي مقابل 300 ألف دولار، وسنقوم بسحب الشكوى وهناك عرض آخر مقابل 400 ألف، لأن القضية ضد اللاعب خسرانة خسرانة، فقلت له ومن قال لك ذلك؟ لو كانت خسرانة لرفضت تولي هذا الملف من الأساس”.

وأكد حلمي عبد الرازق أن كوليبالي لا يستطيع الانضمام لنادٍ جديد أو الحصول على بطاقته الدولية إلا بعد تسديد مليون و436 ألف دولار للأهلي.

ومن جانب آخر عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار لبحث آخر تطورات مشروع القرن.

وجرى خلال الجلسة الاطلاع على آخر الترتيبات الخاصة بمشروع القرن للنادي الأهلي وعرض التصميمات النهائية والفنية للمشروع استعدادًا لبدء التنفيذ فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية لأرض المشروع.

ويسعى مسؤولو الأهلي لتنفيذ ما أُطلق عليه، مشروع القرن بإنشاء مدينة رياضية متكاملة تحتوي على إنشاءات فخمة، واستاد على أعلى مستوى.

تجدر الإشارة إلى أن، محمود الخطيب كشف خلال إعلانه عن المشروع، عن منح تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، تقديرًا للمجهود الذي يبذله في عشق النادي الأحمر.