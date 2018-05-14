5 علامات استفهام أثارها هيكتور كوبر في قائمة منتخب مصر قبل كأس العالم

تصدر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، المشهد في الساعات الماضية بعد إعلانه قائمة الفراعنة لخوض وديتي الكويت وبلجيكا في رحلة الإعداد لبطولة كأس العالم 2018 التي تنطلق في روسيا خلال الشهر المقبل.

وأثار كوبر الجدل حول استبعاد بعض الأسماء واستدعاء البعض الآخر قبل السفر إلى الكويت.

ويستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز الأسماء التي كانت تستحق التواجد في المنتخب، وتجاهلها كوبر وبعض المفاجآت التي شهدتها القائمة وأيضًا ملامح القائمة المرشحة لخوض المونديال.. فإلى السطور الآتية:

لغز الشحات

أثار كوبر جدلاً واسعًا حول استبعاد بعض الأسماء من المعسكر وعلى رأسها حسين الشحات، صانع ألعاب نادي العين وأفضل لاعب في الدوري الإماراتي.

ورغم التألق اللافت للشحات مع العين وإجادته اللعب في أكثر من مركز إلا أن كوبر رفض ضمه بعد تجربته في ودية اليونان لدقائق معدودة.

وأكد أنور سلامة، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، لـ”إرم نيوز”، أن استبعاد الشحات علامة استفهام بجانب مروان محسن.

وأضاف أن الشحات من اللاعبين الموهوبين الذين يجيدون في أكثر من مركز سواء الجناح أو الظهير بخلاف صانع الألعاب وبالتالي وجوده مع المنتخب كان ضروريًا.

غضب أهلاوي

يبدو أن هناك غضبًا من جانب بعض مشجعي النادي الأهلي لرفض كوبر الاستعانة بخدمات لاعب الوسط المتميز عمرو السولية رغم تألقه في الفترة الأخيرة.

وامتد الغضب مع استبعاد وليد سليمان صانع الألعاب المستمر والتمسك بضم محمود عبد الرازق شيكابالا رغم مشاركة سليمان بشكل أكبر مع الأهلي وظهوره بصورة طيبة.

وزاد الغضب مع تجاهل مؤمن زكريا، مهاجم الفريق المعار لنادي الأهلي السعودي، بخلاف خروج حسام عاشور لاعب الوسط المخضرم من حساباته بجانب الاستبعاد المفاجئ للمهاجم مروان محسن الذي لم يستعد مستواه بعد العودة من الإصابة.

الثلاثي المحير

أثار انضمام الثلاثي سام مرسي لاعب وسط ويغان الإنجليزي، وعمرو طارق، المحترف بالدوري الأمريكي، وكريم حافظ، ظهير لانس الفرنسي، حيرة الكثيرين.

ولم يقدم طارق المستوى المنتظر في وادي دجلة وإنبي خلال الموسمين الماضيين، كما أن مشاركاته بالدوري الأمريكي لا تعبر عن تطور مستواه بالصورة المطلوبة.

وما زال انضمام مرسي لغزًا في ظل عدم مشاركته في الوديات وتفضيله على لاعبين مميزين في هذا المركز كما أن حافظ عاد للمنتخب رغم غيابه لفترة طويلة للإصابة وتجاهل كوبر اللاعب محمد حمدي، ظهير أيسر المصري المتألق.

عودة إكرامي

اثار كوبر الجدل أيضًا بتمسكه بعودة الحارس شريف إكرامي الذي لا يشارك مع الأهلي سوى على فترات متباعدة.

وتجاهل كوبر عدة حراس تألقوا ورفض منحهم الفرصة مجاملة لإكرامي مثل: محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي وأحمد مسعود حارس المصري.

ملامح واضحة

أظهرت القائمة العديد من ملامح قائمة منتخب مصر النهائية لخوض بطولة كأس العالم والتي ستضم 23 لاعبًا.

وأصبح واضحًا استقرار كوبر على 18 لاعبًا على الأقل في القائمة النهائية وهم: عصام الحضري ومحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد حجازي وأحمد المحمدي وأحمد فتحي ومحمد عبد الشافي ومحمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد وأحمد حسن كوكا ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه ومحمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحي وعمرو وردة وسام مرسي وشيكابالا.

وتدور المفاضلة بين بعض الأسماء مثل: محمد عواد وشريف إكرامي في حراسة المرمى وسعد سمير ومحمود الونش في قلب الدفاع وأيمن أشرف وكريم حافظ وعمر جابر في مركز الظهير الأيسر وحسام عاشور ومحمود عبد العزيز في الارتكاز ومروان محسن وأحمد جمعة وعمرو جمال في رأس الحربة.

6 احتياطيين

من جانبه، قال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، اليوم الاثنين، إن كوبر قرر ضم ستة لاعبين إضافيين خوفًا من الاصابات في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وأضاف لهيطة في مؤتمر صحفي: “كوبر اختار كلا من عمرو جمال ووليد سليمان وحمادة طلبة ومؤمن زكريا وحسام عاشور وعامر عامر تحسبًا لإصابة أي لاعب من قائمة الـ 29 المبدئية”.

والمنضمون الجدد هم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي ووليد سليمان وحسام عاشور ثنائي الأهلي وعمرو جمال مهاجم هلسنكي وحمادة طلبة مدافع الأسيوطي ومؤمن زكريا لاعب الأهلي السعودي. ولن يسافر اللاعبون الستة مع المنتخب إلى المعسكر الأخير لكنهم سيكونون في كامل الجاهزية لتعويض أي لاعب مصاب.

وسيكشف كوبر عن قائمته النهائية في الرابع من يونيو/ حزيران بعد أن يكون المنتخب خاض ثلاث مباريات ودية يستهلها أمام الكويت في الـ 25 من مايو/ أيار الجاري قبل مواجهة كولومبيا في إيطاليا في الأول من يونيو/ حزيران ومضيفه منتخب بلجيكا بعدها بخمسة أيام.

وتستهل مصر مشوارها في المجموعة الأولى بكأس العالم بمواجهة أوروغواي يوم الـ 15 من يونيو/ حزيران. وتضم المجموعة أيضًا روسيا والسعودية.

وشدد كوبر: “اقتربنا من حسم قضية تجديد عقدي مع منتخب مصر وسنعلن القرار النهائي في الوقت المناسب للجميع، وفي حالة تجديد العقد سأعمل على الفوز ببطولة أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون، لتعويض خسارة لقب 2017”.

وتحدث كوبر في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل اختيار القائمة الأولية لكأس العالم قائلاً: “أرفض منح صلاح أي نصائح بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، لدي خبرة سيئة في النهائيات لذلك لا أريد منح صلاح أي نصائح ولا أريده أن يستمع إلي لكن بالطبع أتمنى له كل التوفيق”.

وعن تألق صلاح مع الريدز أوضح كوبر: “ليفربول يلعب بطريقة مختلفة وهو ما ينعكس على صلاح بشكل كبير ونستغل ذلك بأفضل ما يكون بدليل أنه هداف المنتخب”.

وتابع: “سنعمل على استغلال تطوره الحالي ونتمنى أن يستمر بهذا المستوى، لقد بذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى مستواه الحالي”.

وأردف كوبر: “محمد صلاح تجنب غضبي بحديثه عن قدرتنا على الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم، لأنني كنت سأغضب لو كان قال غير ذلك، فهدفي تحقيق إنجاز في المونديال رغم صعوبة المجموعة”.

وبالحديث عن أزمة اللاعب مع اتحاد الكرة قال كوبر: “تلك الأزمة لن تؤثر على اللاعب لأن لديه احساس وطني وسيكون في كامل تركيزه والأزمة لن تؤثر لأنها انتهت بشكل كامل”.

وعن لقاء الكويت الودي قال كوبر: “سنخوض ودية الكويت بالقوام الأساسي، المباراة تحمل نفس أهمية باقي الوديات التي سنخوضها في الفترة المقبلة، وغياب محمد صلاح عن تلك المواجهة، سيكون لخوضه نهائي دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وليس بسبب ضعف مستوى اللقاء كما تحدث البعض”.

وعن أزمة عبدالله السعيد وأستبعاد حسين الشحات، قال كوبر: “لا تشغلنا أزمة السعيد، المهم أنه معنا في قائمة كأس العالم وفي حالة إصابته لدينا شيكابالا قادر على آداء مهامه، أما حسين الشحات هيلعب مكان مين؟، أطلع تريزيغيه ولا رمضان صبحي؟ لا يوجد إجماع على القائمة وصعب جدَا أرضي كل الأذواق في اختيارات اللاعبين، وأحزن عندما لا أضم لاعبًا كان يريد المشاركة في كأس العالم ولكن هذه هي كرة القدم، سأحكم على الجديد والقديم ونيتنا صافية في كل الاختيارات، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول بالمنتخب المصري إلى أبعد نقطة في كأس العالم”.