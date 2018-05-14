مباراة سموحة ضد الزمالك.. الفريق الأبيض يسعى لإنقاذ موسمه بالفوز بكأس مصر

سيسعى نادي الزمالك للفوز بكأس مصر لكرة القدم؛ لإنقاذ موسمه ومصالحة جماهيره واللعب في أفريقيا عندما يلتقي مع سموحة في النهائي، غدًا الثلاثاء، في مباراة صاحبها جدل كبير، واحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري الممتاز ليصبح خارج الفرق المرشحة للمنافسة في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي.

وسيتأهل الفائز بنهائي الكأس المحلية الذي سيقام في ملعب برج العرب على مشارف مدينة الإسكندرية الساحلية للعب في ثاني أرفع مسابقة للأندية في القارة.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة المباراة إلى طاقم مصري؛ ما أثار استياء مسؤولي سموحة الذين طالبوا بالاستعانة بحكام أجانب.

لكن لجنة الحكام عينت طاقمًا مصريًا في النهاية بقيادة محمد فاروق ويعاونه أيمن دجيش ومحمود أبو الرجال.

وقال خالد جلال، مدرب الزمالك، إن فريقه في أفضل حالاته البدنية والمعنوية وإنه قادر على إسعاد جماهيره.

وأضاف لـ”رويترز”: “طالبت اللاعبين ببذل أقصى الجهد والفوز بلقب الكأس وأثق تمامًا في قدراتهم.

“اللاعبون في قمة تركيزهم وانفصلوا تمامًا عن أزمة طاقم التحكيم”.

وحرص جلال على تدريب لاعبيه على تسديد ركلات الجزاء؛ تحسبًا لاحتمال الاحتكام لركلات الترجيح.

من جانبه، وصف ميمي عبدالرازق، مدرب سموحة، المباراة بأنها “عادية”.

ونقل موقع سموحة على الإنترنت عنه قوله، اليوم: “مباراة شأنها شأن أي لقاء نستعد له بكل قوة وبتركيز شديد، وكل لاعب من أعضاء الفريق يحلم بتحقيق أولى ألقابه مع سموحة”.

وتابع: “نملك كتيبة من الرجال ويملكون كل الإمكانات الفنية والبدنية التي تجعلهم ينتزعون اللقب من أي منافس، وسبق لنا الفوز على الزمالك بثلاثية، فلم لا نكررها في نهائي الكأس؟”

وواصل: “أتمنى أن يكون هناك مساندة للفريق خلال اللقاء، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا”.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وينقل اللقاء على قنوات أون سبورت الرياضية، ودي أم سي الرياضية.

يذكر أن نادي الزمالك فاز على الإسماعيلي بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي، ونجح سموحة في عبور الأسيوطي سبورت بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.