مرتضى منصور يعفو عن محمد إبراهيم.. ويهدد اتحاد الكرة بسبب حكم نهائي كأس مصر

قرّر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، العفو عن محمد إبراهيم، لاعب وسط الفريق، عقب لقاء الفريق أمام سموحة في نهائي كأس مصر المقرر إقامته، غدًا الثلاثاء، كما كشف حقيقة مفاوضات ناديه مع الثنائي عماد متعب وعبدالله السعيد.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: “العفو عن محمد إبراهيم سوف يكون عقب خوض الفريق لمباراة نهائي كأس مصر أمام سموحة”.

وأضاف: “محمد ابن من أبناء الزمالك، وسيتم رفع الإيقاف عنه عقب مباراة نهائي كأس مصر، العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب كانت بسبب تجاوزه في حق إيهاب جلال، المدير الفني السابق، والأمر انتهى تمامًا”.

وتعرض إبراهيم لعقوبة بآداء تدريبات فردية، واستبعد عن مباريات الفريق الأبيض، بعد أزمته مع أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق، في عهد إيهاب جلال.

وعن المفاوضات مع عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، قال مرتضى: “عماد من أفضل المهاجمين في السنوات الماضية، ولكن لم نتفاوض معه، وما يتردد بهذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، وعبدالله السعيد راح خلاص، ربنا يوفقه في أي مكان”.

وعن الخلاف مع خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة المصري، أشار: “رحيل اللجنة المالية دليل على نزاهة مجلس النادي الأبيض، تحملنا قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة مالية لثقتنا في نزاهة ونظافة الذمة المالية للمجلس، وقضيتنا ضد وزير الشباب والرياضة أصبحت بلا جدوى، وفي رأيي الأمر انتهى برحيل اللجنة”.

وعن أزمة لقاء سموحة، شدّد: “ما نشر في الجرائد عن تدخل مسؤولي الدولة لحل الأزمة كلها أمور ليس لها أساس من الصحة، فلم يهاتفني لا الوزير ولا أحد من الاتحاد، ولا دخول للدولة، لأن الموضوع هايف”.

وأردف: “ما حدث يحتاج لفتح تحقيق، وكل التصريحات التي قيلت تدين قائليها، وأنا لن أسكت على هذا الأمر، لا مشكلة في الأمر لدينا حال كان الحكم مصريًا أو أجنبيًا”.

وتابع: “هناك أمور غير سوية بين فرج عامر واتحاد الكرة، وأي حكم ذكر فرج عامر اسمه، لن يكون حكم النهائي بأي حال من الأحوال، وأحذر عصام عبدالفتاح من إثارة جماهير الزمالك”.

وأكد مرتضى أنه حال ذهب فريقه إلى الملعب ووجد أي من الحكام الذي رفضهم بسبب ذكر أسمائهم، سيخوض اللقاء، ولكن سيكون هناك رد فعل آخر، وأنه على محمد فاروق أن يحفظ ماء وجهه ولا يقبل بإدارة اللقاء.

واستطرد: “أوافق على أن يدير المباراة أي طاقم تحكيمي، وإذا جاء فاروق فهو (معندوش دم) أقول له بكل احترام.. ابتعد عن هذه المباراة”.

واختتم: “من فضلك يا عصام عبد الفتاح لا تستفز جماهير الزمالك، يمكنك أن تأتي بحكم أجنبي صباحًا أو أي اسم من الخمسين حكم الموجودين ولن أقول أسماء”.