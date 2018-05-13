بعد نهاية الأزمة.. محمد فاروق حكمًا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة

أعلنت لجنة الحكام طاقم الحكام الذي سيدير المباراة النهائية لبطولة كأس مصر المزمع إقامته الثلاثاء المقبل بين فريقي سموحة والزمالك.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على “تويتر” أسماء طاقم الحكام، وهم :”محمد فاروق حكما للساحة ، و كل من: أيمن دجيش ومحمود أبو الرجال حكمين مساعدين ، ومحمد معروف حكما رابعا ، وكل من : طارق سامي ومحمد الصباحي حكما خامسا ، وجمال صدقي مراقبا للحكام”.

أعلنت لجنة الحكام طاقم الحكام الذي سيدير المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على النحو التالي:

محمد فاروق حكما للساحة ، و كل من: أيمن دجيش ومحمود أبو الرجال حكمين مساعدين ، ومحمد معروف حكما رابعا ، وكل من : طارق سامي ومحمد الصباحي حكما خامسا ، وجمال صدقي مراقبا للحكام pic.twitter.com/xQhCjXJgY5 — EFA.eg (@EFA) ١٣ مايو ٢٠١٨

وكان مجلس إدارة نادي سموحة اليوم الأحد قرر رسميًا التراجع عن قرار الانسحاب من نهائي كأس مصر المزمع إقامته الثلاثاء المقبل أمام فريق الزمالك.

واتفق أعضاء مجلس إدارة النادي خلال اجتماع مساء اليوم، على خوض اللقاء، والعدول عن القرار الذي اتخذه في وقت سابق المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري.

وكانت أزمة قد اندلعت بين سموحة واتحاد الكرة بسبب رفض الجبلاية إسناد اللقاء لحكم أجنبي وفق رغبة الفريق السكندري، حيث تمسك عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بتعيين حكم مصري.

وإثر هذه الأزمة هدد لاتحاد المصري لكرة القدم، بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على فريق سموحة، حال انسحابه من كأس مصر أمام نادي الزمالك.