سموحة يتراجع عن قرار الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك “رسميًا”

قرر مجلس إدارة نادي سموحة اليوم الأحد رسميًا التراجع عن قرار الانسحاب من نهائي كأس مصر المزمع إقامته الثلاثاء المقبل أمام فريق الزمالك.

واتفق أعضاء مجلس إدارة النادي خلال اجتماع مساء اليوم، على خوض اللقاء، والعدول عن القرار الذي اتخذه في وقت سابق المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري.

وكانت أزمة قد اندلعت بين سموحة واتحاد الكرة بسبب رفض الجبلاية إسناد اللقاء لحكم أجنبي وفق رغبة الفريق السكندري، حيث تمسك عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بتعيين حكم مصري.

وإثر هذه الأزمة هدد لاتحاد المصري لكرة القدم، بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على فريق سموحة، حال انسحابه من كأس مصر أمام نادي الزمالك.

وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات للصحفيين أن هناك غرامة مالية سيتم توقيعها على سموحة “وفقًا للأضرار الناتجة عن انسحابه.

وأشار حسين، إلى أن العقوبات لن تكون مالية فقط، بل سيتم حرمان سموحة من المشاركة في بطولة الكأس بالنسخة المقبلة، حال انسحابه من النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل، في نهائي كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.