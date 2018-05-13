الإعلان عن قائمة منتخب مصر استعدادًا للمعسكر النهائي قبل كأس العالم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قائمة تضم 29 لاعبًا وقع عليهم اختيار الجهاز الفني، للانضمام للمعسكر المقبل استعدادًا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، ويتخلله أداء 3 مباريات رسمية ودية مع الكويت يوم الـ25 من مايو الجارى بالكويت ومع كولومبيا بمدينة بيرجامو الإيطالية يوم الـ1 من يونيو ومع بلجيكا بمدينة بروكسل يوم الـ6 من يونيو، وهو المعسكر الأخير قبل المونديال.

وجاء اللاعبون المختارون هم: عصام الحضري (التعاون السعودي) وأحمد فتحي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي) ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” (الرائد السعودي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) وعبدالله السعيد (الأهلي) ومحمد عبدالشافي (الفتح السعودي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) ومحمد النني (آرسنال الإنجليزي) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومروان محسن (الأهلي) وعمر جابر (لوس أنغلوس الأمريكي) وأحمد حسن كوكا (سبورتنغ براغا البرتغالي) وسعد سمير (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود عبدالمنعم “كهربا” (اتحاد جدة السعوي) ومحمود حسن “تريزيغيه” (قاسم باشا التركي) وعلي جبر (وست برومش الإنجليزي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وسام مرسي (ويغان الإنجليزي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) ومحمد الشناوى (الأهلي) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ومحمد عواد (الإسماعيلي) وأحمد جمعة (المصري) وعمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي) ومحمود حمدى “الونش” ومحمود عبدالعزيز (الزمالك).

قوام المنتخب الوطنى فى معسكر الاستعداد لكاس العالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلن… Posted by EFA.eg on Sunday, May 13, 2018

ويلحق الدولي المصري محمد صلاح بمعسكر المنتخب بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول يوم الـ26 من مايو الجاري ضد ريال مدريد.

ويتجه منتخب مصر لمواجهة الكويت يوم الـ 25 من مايو، قبل مواجهة كولومبيا يوم الـ 1 من يونيو وبلجيكا يوم الـ 6 من يونيو، ومن هناك إلى روسيا حيث أوقعتنا القرعة ضد كل من روسيا وأوروجواي والسعودية.

ويستهل منتخب مصر مواجهات كأس العالم بمواجهة أوروجواي يوم الـ 15 من يونيو، وروسيا يوم الـ19 من يونيو والسعودية يوم الـ 25 من يونيو.