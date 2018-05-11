الإسماعيلي يتعادل مع المصري ويحسم المركز الثاني في الدوري

أنهى الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في المركز الثاني، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعدما فرض التعادل 1/1 على المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 68 نقطة، مقابل 63 نقطة للمصري، الذي سيخوض مباراة غير مؤثرة في نهاية المسابقة أمام الأهلي البطل.

وضمن المصري المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي الموسم المقبل بعد حسم المركز الثالث.

وتقدم المصري بهدف من ركلة جزاء أحرزه أحمد شكري في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

لكن المخضرم حسني عبدربه قائد الإسماعيلي أدرك التعادل في الدقيقة 50، عندما تصدى أحمد مسعود حارس المصري لمحاولته من ركلة جزاء، لكنه تابعها بضربة رأس في الشباك.