النادي الأهلي يهزم أياكس في مباراة اعتزال حسام غالي (فيديو)

تغلب النادي الأهلي المصري على منافسه أياكس الهولندي 1/0، اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعتهما في اعتزال حسام غالي على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم صلاح محسن في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة بعض اللمحات الفنية والندية في بعض الفترات مع تجربة العديد من اللاعبين في صفوف الفريقين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم أن لاعبي الفريقين تبادلا الهجمات على المرميين.

وغادر حسام غالي في الدقيقة 76، وسط تصفيق حار من الجماهير التي حضرت المباراة، ونزل بدلًا منه صلاح محسن الذي سجل الهدف.

وجاء هدف صلاح محسن في الدقيقة 84 بعد تمريرة بينية رائعة من ميدو جابر ليسدد محسن ببراعة في الشباك الهولندية.

يشار إلى أن حسام غالي لعب لأندية الأهلي المصري والنصر السعودي وفينورد الهولندي وتوتنهام الإنجليزي وليرس البلجيكي.

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خلف الساحر جنياً.. فاق فى السحر أباه#حسام_غالي يطمئن على مستقبل #الأهلي بوجود صلاح محسن “القناص”#اعتزال_حسام_غالي #الأهلي_أياكس#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Z1hVSFhEDc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2018