النادي الأهلي المصري يحصل على توقيع أحمد علاء شقيق مدافع الزمالك

وقع أحمد علاء مدافع نادي الداخلية رسميًا على عقود الانتقال لصفوف النادي الأهلي، لينضم لصفوف القلعة الحمراء بداية من فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل.

ونجح مسؤولو الأهلي في الحصول على توقيع أحمد علاء مدافع فريق الداخلية وشقيق محمود علاء مدافع الزمالك، مدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الدفاع الأحمر.

وبذلك أصبح أحمد علاء مدافع الداخلية ثاني صفقات الانتقالات الصيفية في القلعة الحمراء للموسم الجديد بعد يوسف الجبالي مهاجم الشمس.

وحصل الأهلي على توقيع اللاعب بشكل رسمي، في حضور عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات، بعد تمسك حسام البدري المدير الفني للفريق بضم اللاعب.

ومن جانب آخر، قال مهند لاشين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي، إنه سوف يختار الانتقال إلى النادي الذي يضمن فيه المشاركة بشكل أساسي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “لقد حسمت موقفي في النادي الذي أميل إلى اللعب له في الموسم الجديد، ولكن لن أعلن عنه في الوقت الحالي”.

واستطرد: “عندما يتفاوض الأهلي لضمي فهذا معناه أنني لاعب كبير، وشرف لأي لاعب أن يرتدي القميص الأحمر ويلعب للنادي الأهلي”.

وأردف لاشين: “طريقة أدائي في الملعب قريبة من طريقة لعب عمرو السولية في الأهلي، ومحمود عبدالعزيز في الزمالك”.