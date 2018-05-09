موعد مباراة الأهلي وأياكس في اعتزال حسام غالي والقنوات الناقلة

سيخوض الأهلي بطل مصر مباراة ودية أمام أياكس أمستردام وصيف بطل الدوري الهولندي يوم الجمعة في الإمارات في اعتزال قائد الفريق حسام غالي، بينما سيكون ذهنه مشغولًا بمواجهة مضيفه كمبالا سيتي الأوغندي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي ستقام بعدها بأربعة أيام. لكن أحمد أيوب المدرب المساعد للأهلي قال إن فريقه يعتزم تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مباراة أياكس، التي ستقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتنطلق المباراة في السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناتي صدى البلد والأهلي.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن أيوب قوله اليوم الأربعاء “مباراة أياكس ستكون احتفالًا بمناسبة تكريم قائد الفريق حسام غالي الذي قدم الكثير للأهلي، لكن الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام البدري ينوي تحقيق أفضل استفادة فنية من هذه المباراة.

“ربما تشهد المباراة تجهيز مجموعة كبيرة من اللاعبين العائدين من الإصابات، خلال الفترة الماضية من خلال منحهم فرصة المشاركة”.

وعن مباراة كمبالا سيتي التي ستقام الثلاثاء المقبل أوضح أيوب “هدفنا هو تحقيق الفوز وتعويض نتيجة التعادل في المباراة الافتتاحية أمام الترجي التونسي”.

ويحتل الأهلي، وصيف النسخة السابقة لدوري أبطال أفريقيا، المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد نقطة واحدة بعد تعادله بدون أهداف مع الترجي التونسي في الجولة الأولى التي أقيمت الجمعة الماضي، فيما يتصدر تاونشيب رولرز من بوتسوانا المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز بهدف دون رد على ضيفه كمبالا سيتي. وتسبب التحام قوي خلال المران بين أحمد فتحي وحسام عاشور في خروج الأخير من التدريبات.

وقال خالد محمود طبيب الفريق إن المهاجم صلاح محسن اشتكى من آلام في القدم غادر بعدها المران هو الآخر.

وأضاف “سيخضع الثنائي لفحص طبي لتحديد حجم إصابة كل منهما”.

وقال موقع الأهلي على الإنترنت إن الجهاز الفني للفريق الأول سيشاهد مجموعة من شرائط الفيديو لمنافسه الأوغندي؛ لدراستها في الإمارات.

وقال الموقع “حرص المدرب حسام البدري على تجهيز فيديو لآخر خمس مباريات لكمبالا سيتي؛ لدراسة الفريق خلال رحلة الإمارات”.