المنافسة تحتدم على حراسة مرمى منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم

قال أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم، إن الجهاز الفني قرر اصطحاب أربعة لاعبين في مركز حراسة المرمى ضمن تشكيلته التي ستتوجه لأداء مباراة ودية أمام الكويت في الـ 25 من مايو/ أيار دون أن يكشف عن أسمائهم.

وأضاف ناجي لرويترز “سنختار أربعة حراس مرمى بشفافية للسفر إلى الكويت… قبل الاستقرار على ثلاثة منهم للسفر إلى روسيا”.

وقال ناجي، إن إعلان القائمة المسافرة للكويت ومن بينها أسماء الحراس الأربعة من اختصاص المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، مرجحًا أن يتم هذا الإعلان الأحد المقبل على أقصى تقدير. وستكون المباراة التي تخوضها مصر استعدادًا لكأس العالم أول مواجهة أمام الكويت منذ آخر لقاء بينهما في 2007 وستقام باستاد جابر الدولي.

وتشير توقعات إلى أن القائمة ربما تضم عصام الحضري (التعاون السعودي) ومحمد الشناوي (الأهلي المصري) وشريف إكرامي (الأهلي المصري) ومحمد عواد (الإسماعيلي).

وربما ينضم إليهم في المنافسة عامر عامر حارس الإنتاج الحربي بعدما ذكرت تقارير أن الجهاز الإداري طلب من الحارس جواز سفره لاستخراج تأشيرة سفر للكويت ثم للمعسكر الأوروبي.

وتشارك مصر في كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1990 في إيطاليا.

وستخوض مباراتها الافتتاحية أمام أوروغواي في الـ15 من يونيو ضمن المجموعة الأولى ثم تواجه روسيا صاحبة الضيافة في الـ 19 من يونيو قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة السعودية في الـ 25 من يونيو/ حزيران.