أزمة عماد متعب.. مصر المقاصة يعتذر عن البيان الخاطئ ووكيل اللاعب يهاجم النادي (فيديو)

شن نادر شوقي، وكيل أعمال الدولي المصري عماد متعب، هجوماً حاداً على مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بسبب البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي الفيومي، والذي شدد على أن النادي نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع متعب لضمه الصيف المقبل.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية، أمس الثلاثاء، إنه اندهش بشدة من أخبار تعاقد نادي مصر المقاصة مع متعب.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي اتصال على الإطلاق من طرف أي مسؤول من مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بخصوص ذلك الموضوع، مشدداً في الوقت ذاته على أن مجلس الإدارة مطالب بتقديم اعتذار رسمي عن ادخال اسم النجم عماد متعب في ذلك الموضوع.

من جانبه، حرص اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، على الاعتذار عن البيان الرسمي الصادر من الموقع الرسمي لناديه.

وقال عبدالسلام، إن متعب لاعب كبير، وأي ناد يتمنى ضمه إلى صفوفه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البيان الذي صدر عن الموقع الرسمي لنادي مصر المقاصة غير صحيح على الإطلاق، وخاصة وأنه لم يقم أي أحد بالتواصل في الآونة الأخيرة سواء مع لاعب الأهلي السابق أو حتى مع وكيل أعماله من أجل الحديث حول هذه الصفقة.

وشدد عبدالسلام على أنه سوف يكون سعيداً للغاية في نهاية المطاف لو وافق متعب على اللعب لنادي مصر المقاصة انطلاقاً من الموسم المقبل.

وفي السياق ذاته، أوضح وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن السبب وراء البيان الخاطئ، أن المفاوضات من أجل ضم متعب لا تزال في بدايتها.

وشدد هويدي على أن المركز الإعلامي بنادي مصر المقاصة تسرع في الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع متعب، مشيراً في ختام تصريحاته إلى أن الأمور لم تُحسم بعد.