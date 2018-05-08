انفعالات ميمي عبدالرازق مدرب سموحة تثير سخرية المصريين (صور)‎

أثارت انفعالات ميمي عبدالرازق، مدرب نادي سموحة المصري، خلال مواجهة نظيره الأسيوطي سبورت، مساء اليوم الثلاثاء، في كأس مصر، سخرية الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعاطف معه البعض.

وتأهل سموحة لنهائي كأس مصر لكرة القدم بعد فوز مثير على الأسيوطي بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم الثلاثاء ليضرب موعدًا مع الزمالك.

وبدا أن الفريق المنتمي للإسكندرية في طريقه للفوز لكن البديل بنسون شيلونغو حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة من الحارس المهدي سليمان ونفذها اللاعب الناميبي بنجاح قبل انتهاء الشوط الثاني.

أيمن الكاشف وهو بيعلق????

على فكرة كابتن ميمي مش نايم????

وربنا يستر????????????#كاس_مصر #ميمي_عبدالرازق pic.twitter.com/lhhY7Z2AwH — Mahmoud Elhenawy (@el_henawy98) May 8, 2018

وتفوق سموحة 4-3 عند الاحتكام لركلات الترجيح، وفي خلال اللقطات رصدت عدسات القنوات الناقلة للمباراة تعبيرات وجه وانفعالات المدرب ميمي عبدالرازق والذي بدا عليه التعب والإجهاد والخوف خشية خروج فريقه من البطولة، وهو ما لم يحدث في النهاية.

كان الأسيوطي فجر مفاجأة بالإطاحة بالأهلي حامل اللقب وبطل الدوري الممتاز من دور الثمانية.

أقسم بالله ك ميمي عبدالرازق صعبان عليا جدا.. الله يخربيت وجع الأعصاب.. الراجل كان هيجرى له حاجة.. مبروك سموحة وهاردلك للإسيوطي. — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) May 8, 2018

وتقام المباراة النهائية بين الزمالك، الفائز باللقب أربع مرات في آخر خمس سنوات والذي هزم الإسماعيلي 4-1 في قبل النهائي أمس الإثنين، وسموحة يوم الثلاثاء المقبل.

كابتن ميمي عبدالرازق أنا خايف من الراجل ده بركه بينه وبين ربنا عمار الكأس ???? لسموحة pic.twitter.com/VNfTfH07gG — ???? Elعomda ????⚽ (@EMAD_DECO) May 8, 2018

ميمي عبدالرازق بعد الماتش pic.twitter.com/zyz35ZG8nG — Ahmed Hussien (@AhmedHussiieen) May 8, 2018