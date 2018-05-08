انفعالات ميمي عبدالرازق مدرب سموحة تثير سخرية المصريين (صور)‎

انفعالات ميمي عبدالرازق مدرب سموحة تثير سخرية المصريين (صور)‎

المصدر: فريق التحرير

أثارت انفعالات ميمي عبدالرازق، مدرب نادي سموحة المصري، خلال مواجهة نظيره الأسيوطي سبورت، مساء اليوم الثلاثاء، في كأس مصر، سخرية الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعاطف معه البعض.

وتأهل سموحة لنهائي كأس مصر لكرة القدم بعد فوز مثير على الأسيوطي بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم الثلاثاء ليضرب موعدًا مع الزمالك.

وبدا أن الفريق المنتمي للإسكندرية في طريقه للفوز لكن البديل بنسون شيلونغو حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة من الحارس المهدي سليمان ونفذها اللاعب الناميبي بنجاح قبل انتهاء الشوط الثاني.

وتفوق سموحة 4-3 عند الاحتكام لركلات الترجيح، وفي خلال اللقطات رصدت عدسات القنوات الناقلة للمباراة تعبيرات وجه وانفعالات المدرب ميمي عبدالرازق والذي بدا عليه التعب والإجهاد والخوف خشية خروج فريقه من البطولة، وهو ما لم يحدث في النهاية.

كان الأسيوطي فجر مفاجأة بالإطاحة بالأهلي حامل اللقب وبطل الدوري الممتاز من دور الثمانية.

وتقام المباراة النهائية بين الزمالك، الفائز باللقب أربع مرات في آخر خمس سنوات والذي هزم الإسماعيلي 4-1 في قبل النهائي أمس الإثنين، وسموحة يوم الثلاثاء المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً