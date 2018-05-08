مرتضى منصور يُهاجم جماهير نادي الزمالك لهذا السبب (فيديو)

هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري جماهير فريقه بعد أن طالبت برحيل خالد جلال مع نهاية كأس مصر، واستقدام السويسري كريستيان غروس لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان مرتضى قد أعلن عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف إرسال خطاب اعتذار إلى كريستيان غروس عقب الاتفاق معه، والاستقرار على استمرار خالد جلال في منصبه عقب تحقيقه الفوز على الأهلي بطل الدوري، ووصوله إلى نهائي كأس مصر.

ودشنت جماهير الزمالك هاشتاغ “#جروس_يا_مرتضى” تصدر المركز الأول في مصر، للمطالبة بإكمال التعاقد مع المدرب السويسري وتوجيه الشكر لخالد جلال.

وأعرب مرتضى عن غضبه من مطالب الجماهير البيضاء بالتعاقد مع المدرب السويسري كريستيان غروس، قائلًا: “لن أخون خالد جلال الذي يقود الزمالك على أفضل ما يكون”.

وأضاف منصور في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الثلاثاء: “بشكل نهائي خالد جلال مستمر في الموسم الجديد”.

وتابع: “المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية انسحب من تمويل الصفقة والنادي قادر على دفع راتب غروس، لكن يمكن توفير تلك الأموال، لأن خالد جلال يحقق نتائج جيدة”.

وعن تكرار تجربة مؤمن سليمان الذي فاز على الأهلي وحصد كأس مصر قال مرتضى: “تجربة خالد جلال مختلفة عن مؤمن سليمان، لأن الأول يقدم أداءً جيدًا، فيما اعتمد الثاني على الهجمات المرتدة”.