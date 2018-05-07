نادي الزمالك يكتسح الإسماعيلي ويصعد لنهائي كأس مصر (فيديو)

اكتسح نادي الزمالك منافسه الإسماعيلي بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس مصر.

تقدم يوسف أوباما مبكرًا للزمالك بعد تمريرة ساحرة من محمد عنتر في الدقيقة 11.

وسجل محمود عبدالعزيز الهدف الثاني للزمالك، مستغلًا كرة مرتدة من الحارس محمد عواد، ووضعها في الشباك بسهولة عند الدقيقة 20.

وعاد أوباما وسجل الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 60، في حين سجل كاسونغو كابونغو الهدف الرابع.

ونجح محمد صادق في تقليص الفارق إلى 3 أهداف في الدقيقة 76.

ويلتقي الزمالك مع الفائز من سموحة والأسيوطي في المباراة النهائية.

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