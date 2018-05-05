مرتضى منصور يعلن رسميًا شطب العتال.. ومنح تركي آل الشيخ رئاسة الزمالك الشرفية

قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، شطب هاني العتال نائب رئيس النادي وأعضاء اللجنة التي شكّلتها النيابة لإدارة النادي ماليًا خلال الفترة الماضية.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي: “مجلس الإدارة عقد اجتماعًا صباح اليوم السبت، بحضور الجميع عدا الثنائي هاني العتال وعبدالله جورج واتخذ قرارًا بشطب هاني العتال، ولو مش عاجبه يروح لوزير الرياضة، اليوم انتصر الحق والزمالك وليس مرتضى منصور، المجلس حصل على قرار للتاريخ بتجميد نشاط اجتماع المجلس لحين زوال الغمة”.

وأضاف منصور: “قرر المجلس شطب أعضاء اللجنة المالية، التي كانت تشرف على النادي، خلال الفترة الماضية والمكلفة من وزير الرياضة، أعضاء اللجنة حصلوا على العضوية الاستثنائية والمجلس قرر تجميدها لاسيما أن منهم من كان يسخر من الزمالك ويكتب على صفحته بموقع “فيسبوك “الأهلي مش نادي نشجعه ده حياتنا”، وآخرون وضعوا صورتي وسخروا منها”.

وتابع: “اللجنة المالية التي أدارت النادي في الفترة الماضية سددت 50 مليون جنيه للضرائب خلال شهر واحد من أموال أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، قانون الضرائب ينص على تسديد الضرائب المتأخرة خلال 12 عامًا في ضعف المدة، وليس كما فعلت اللجنة التي سددت 50 مليون جنيه في شهر من أموال الأعضاء”.

وعرض رئيس الزمالك اللائحة الاسترشادية التي تنص على أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن توقيع العقود، لذا كل توقيع قامت به اللجنة المالية مع البنوك سيتم محاسبتها عليه، لأن اللائحة تنص على أن المجلس هو المسؤول، موضحًا أن كل “ملّيم” صُرف من حساب النادي بشيك سيتم إعادته مرة أخرى لأن النائب العام لم يقل ذلك وأحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة، اعتمد قرار فتح حساب لهاني زادة عضو المجلس لإيداع أموال النادي به منذ 2015.

وأردف مرتضى منصور: “تم شطب عضوية كل من تطاولوا على الزمالك، وكل من تضامن مع وزير الرياضة، واللي مش عاجبه القرار يروح للوزير، بشكر الدولة المصرية، قابلت رئيس الوزراء ووزير العدل والأمن الوطني وكل هؤلاء ساندوا الزمالك بقوة، واوعوا تفتكروا قرار إنهاء لجنة الوصايا قرار لم يدرس من الدولة فلقد تم دراسته جيدًا”.

وأشار مرتضى منصور إلى أن كل الإنجازات التي تحققت كانت من أموال الأعضاء وأنه لم يحصل على أموال من أحد، وفى فترة وجود اللجنة لم يجد أموالًا يصرف بها على النادي، لذا رفض التعامل مع لجنة احتلت الزمالك، على حد وصفه.

وكشف رئيس الزمالك آخر تطورات قضية لاعب الزمالك السابق أغوغو، قائلًا: “دفعنا 4 أقساط للاعب بعد جلسة المفاوضات معه عن طريق هاني زادة، إلا أن ممدوح عباس حجز على الدفعة الخامسة”.

وأضاف أنه ضم محمود كهربا بـ 7 ملايين جنيه قبل أن يتم إعارته سنتين بـ 90 مليونًا، ومصطفى فتحي في إعارة بـ 32 مليونًا، مضيفًا، “لما أكسب في كهربا 73 مليون جنيه تقولي متشكرين ولا إهدار مال عام، ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، أهدر المال العام وأغرق الزمالك في الديون ولم يُحاسب بسبب صفقات لم يستفد منها النادي كأغوغو الذي يقوم المجلس الحالي بسداد مستحقاته”.

في سياق متصل، مرتضى منصور، منح الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.

وقال منصور: “قررنا منح الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ دون مقابل، ردًا على ممدوح عباس رئيس الأبيض السابق الذي أساء للمستشار” على حد وصف منصور.

وأضاف: “اجتمعت مع بعض رجال الأعمال السعوديين ووافقوا على تدعيم صفقة المدرب وتدعيم الزمالك بـ 3 لاعبين متميزين، ولكن ممدوح عباس قال في رسالة عبر “تويتر”: “إن مصر ليست المرتزقة الذين يذهبون إليك ويتسولون ويفرشون لك الأرض رمل وحرير، ومصر أكبر من هذا وأكبر من هؤلاء الأقزام، ولن تكون أبدًا رئيسًا شرفيًا للنادي، لذا قررنا منح آل الشيخ الرئاسة وأعتذر له عن كلام ممدوح عباس”.

وعن التعاقد مع كريستيان غروس لتدريب الفريق قال مرتضى: “الزماك تكتم على موعد وصول المدير الفني، حتى لا يتم الحديث عن تأثر الفريق في مباريات الكأس بوصول المدرب في ظل الارتباط بمباراة الإسماعيلي في الكأس”.