نادي الزمالك المصري يفاوض راعي ليفربول الإنجليزي لاستقدام ملابسه الرياضية

دخل نادي الزمالك المصري في مفاوضات مع شركة New Balance الأمريكية المختصة بالملابس الرياضية، والتي ترعى نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس النادي –ووالده- كلفه بالدخول في مفاوضات مع الشركة التي ترعى العديد من الأندية الكبرى، مثل ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي وسيلتيك الاسكتلندي وإشبيلية وأتليتك بلباو الإسبانيين ومنتخب أيرلندا لكرة القدم .

ومن المحتمل أن يحمل قميص الزمالك شعار الشركة الأمريكية في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد ارتدى ملابس من جوما الإسباني في الموسمين الماضيين، ومن قبلها ماكرون الإيطالية.

مرتضى: انتصرت على وزارة الشباب بالضربة القاضية

من جهة أخرى، قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه انتصر بالضربة القاضية على المؤامرات والمخططات لتدمير النادي، بعد قرار إنهاء عمل اللجنة المالية المشكلة من وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبدالعزيز.

وشدد مرتضى في تصريحات للصحفيين على أن الزمالك لن يسقط مهما حاول المتآمرون والحاقدون، قائلًا إنه ومجلسه سوف يظلون الدرع والسيف الذي يدافع عن الكيان الأبيض وحمايته من طيور الظلام.

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة يحافظ على أموال النادي، عكس شخصيات سابقة متورطة في إهدار مليار جنيه، بناءً على تقرير رسمي من الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يتم فتح أي تحقيقات فيه على الإطلاق.

وأضاف: “استطعت توفير ما يقرب من 205 ملايين جنيه للنادي، بعيدًا عن الثورة الإنشائية والصفقات.