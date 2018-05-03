سموحة يوافق على انتقال رباعي الفريق لناديي الأهلي والزمالك

أعلن نادي سموحة برئاسة فرج عامر، الموافقة على رحيل رباعي الفريق، عبدالله بكري ومحمود عزت وطارق طه وياسر إبراهيم لصفوف نادي الأهلي والزمالك بواقع ثنائي لكل ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل.

وقال فرج عامر، رئيس سموحة، إنه ليس لديه أي مانع في انتقال عبدالله بكري مدافع الفريق، إلى النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف عامر في تصريحات إذاعية عبر برنامج “ستاد الهدف” على إذاعة الشباب والرياضة: “لا أمانع انتقال بكري للأهلي، وللعلم الأهلي طلب بكري ومحمود عزت رسميًا، الاختلاف مع الأهلي فقط على المقابل المادي للثنائي، وليس أي شيء آخر”.

وتابع عامر، لا مانع أيضًا من انتقال الثنائي طارق طه وياسر إبراهيم للزمالك، لكن المقابل المادي هو الذي يحكم الأمر، لافتًا إلى أن ناديه لا يدخل في أي صفقات تبادلية مع الأندية.

وفي نفس الإطار، قال خالد متولي المدير الفني لفريق إنبي، إن قرار رحيل محمد مجدي قفشة، لاعب خط وسط الفريق، للنادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، يعود لمجلس إدارة النادي.

وأضاف في تصريحات إذاعية: “من رأيي أن الأفضل لقفشة هو الاحتراف الخارجي بدلًا من الانتقال لأي ناد في مصر”.

وأردف: “لدينا أمثلة واضحة على عدم نجاح بعض لاعبي إنبي السابقين في الأهلي والزمالك، مثل: أكرم توفيق وأحمد رفعت، في نفس الوقت لاعب مثل حسين الشحات، حينما احترف خارج مصر تألق بشكل كبير”.

ومن جانب آخر، أكد فرج عامر، أنه لن يشارك في البطولة العربية، حتى لو عرض عليه في الفترة المقبلة.

وأضاف عامر: “أعترض بشدة على طريقة اختيار الفرق للمشاركة في البطولة العربية، ما معنى أن يتم اختيار أول وثاني وثالث وعاشر الدوري، هذا المنطق في الاختيار غريب”.

وأكمل: “أحترم البطولة العربية وكل بطولة عربية، لكن أعترض على الاختيار”.

ومن جانبهم، رصد مسؤولو النادي الأهلي مبلغ 80 مليون جنيه لملف صفقات الصيف لسد احتياجات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، في الموسم المقبل، وذلك بعد توديع الفريق الأحمر لبطولة كأس مصر أمام الأسيوطي سبورت، في أكبر مفاجآت الموسم.

وتناقش لجنة الكرة بالأهلي في الوقت الحالي تقرير حسام البدري الخاص باحتياجات الفريق في الموسم المقبل، ورؤية الجهاز الفني لأسماء اللاعبين الراحلين، وموقف المعارين الخاص بعودة بعضهم وتمديد إعارة البعض الآخر.

من جانبه، رفع حسام البدري تقريره الخاص باحتياجات الفريق في الموسم الجديد للجنة الكرة، تمهيدًا لدراسته والبدء في الدخول بمفاوضات مع أنديتهم؛ لضمهم للفريق الأحمر، خلال الموسم المقبل.

وطلب البدري التعاقد مع 5 لاعبين بشكل عاجل، هم: محمد مجدي أفشة صانع ألعاب إنبي، ورمضان صبحي جناح ستوك سيتي الإنجليزي، ومهند لاشين دفندر الأسيوطي، وعبدالله بكري مدافع سموحة، ومحمد حمدي ظهير أيسر المصري البورسعيدي.