محمود الخطيب يقطع رحلة علاجه لإنقاذ النادي الأهلي.. ومدافع سموحة يؤكد طلبه الانضمام للفريق الأحمر

كشف عبدالله بكري، مدافع نادي سموحة، عن آخر تطورات ملف انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل في ظل تمسك إدارة القلعة الحمراء بالتعاقد معه لتدعيم خط الدفاع.

وقال بكري، إنه تحدث مع فرج عامر، رئيس سموحة، حول إمكانية رحيله إلى النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف في تصريحات إذاعية: “الأهلي حاول ضمي في يناير الماضي، لكن نظرًا لظروف الفريق وعدم وجود مدافعين بقيت في سموحة”.

وأردف: “طلبت من فرج عامر الموافقة على انتقالي للأهلي في الصيف، خصوصا وأن فرصة اللعب للأهلي لا تتكرر كثيرًا”.

واختتم: “رئيس سموحة وعدني ببحث الأمر بعد انتهاء الدوري والكأس، وسننتظر ما سيحدث ، ولكن لن أتنازل عن حلم الانتقال لصفوف القلعة الحمراء”.

محمود الخطيب

ومن جانب آخر، قطع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رحلته العلاجية وعاد إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، قادمًا من الإمارات، للوقوف على أحوال فريق الكرة بعد الخسارة أمام الزمالك والخروج من كأس مصر.

ويخوض فريق الأهلي مواجهة مهمة أمام الترجي التونسي، مساء الجمعة المقبل، في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للتقارير الطبية، كان من المفروض أن يستمر محمود الخطيب في البرنامج التأهيلي بأبوظبي- في الإمارات لمدة أسبوعين.

ويعقد الخطيب جلسة مع الجهاز الفني للنادي الأهلي للشد من أزر الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي على استاد برج العرب.

ويعول رئيس النادي الأهلي على رغبة اللاعبين في مصالحة جماهيرهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي.

ويستأنف فريق الأهلي بقيادة حسام البدري أولى تدريباته، اليوم الأربعاء، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس، استعدادًا للترجي.

ويفتقد فريق الأهلي للثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي في مباراة الترجي بسبب الإصابة، على أن يعود الثنائي سعد الدين سمير وعلي معلول لقائمة الفريق.

تحرك البدري

إلى ذلك، تحرك حسام البدري بشكل سريع لتحديد مستقبله مع الفريق بعد تصريحات تركي آل الشيخ.

وقال مصدر داخل الأهل لـ”إرم نيوز”، إن البدري طلب تدخلاً سريعاً وفورياً لإيقاف تدخلات آل الشيخ، والذى فجر أزمة جديدة داخل أروقة الأهلي بإعلانه دعم الفريق بجهاز فني عالمي ولاعبين أجانب على أعلى مستوى.

وأضاف المصدر: “البدري تواصل مع مسؤولي الأهلي صباح اليوم وطلب تدخل سريع وعاجل لإيقاف هذه التدخلات خاصة أن الفريق مقبل على مباراة الترجي بعد غد في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا”.

وتابع: “أوضح البدري لمسؤولي الأهلي أن حديث الرئيس الشرفي عن إمكانيه دعم الفريق بجهاز عالمي ولاعبين أجانب من شأنها التاثير على الحالة النفسية للفريق والتي تعاني في الأساس بعد الخروج من كأس مصر وقبلها الخسارة أمام الزمالك”.

ومن جانب آخر، ضربت الانقسامات الجهاز الفني للأهلي حول مسالة الدفع بأحمد حمودي في مباراة الترجي التونسي المقرر لها، بعد غد الجمعة، بسبب إصرار الجهاز المعاون على الاستعانة باللاعب لتجديد الدماء الهجومية وسط تحفظات من البدري بشأن مسالة الاستعانة من اللاعب خاصة أنه بعيد عن المشاركة طوال الفترة الماضية.

مصدر داخل الجهاز أكد أن البدري يرفض الدفع بحمودي خوفًا من حرقه، كما حدث في مباراة الزمالك قبل الأخيرة التي شهدت الدفع بكريم نيدفيد وترتب عليها انتقادات جماهيرية كبيرة بسبب إصرار البدري على الدفع به.

مران الأهلي غدًا الخميس يشهد الاستقرار على موقف حمودي خاصة أنه عائد من الإصابة بنزلة برد حرمته من تدريبات الفريق الأخيرة.

خالد قمر

إلى ذلك قال خالد قمر، مهاجم نادي الزمالك، إنه حتى الآن لم يجدد عقد إعارته بفريق الإنتاج حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات بين مسؤولي الناديين.

وأضاف قمر في تصريحات إذاعية: “غادرت معسكر الفريق لمباراة الزمالك، بعد أن تم الاستقرار على استبعادي بناء على اتفاق الناديين”.

وأردف: “كنت أتمنى أن أشارك في المباراة بين الإنتاج الحربي والزمالك في دور الثمانية بكأس مصر، لكن احتراما للاتفاقات التزمت بما تم الاستقرار عليه، ولا توجد أي شروط جزائية حول مشاركتي”.

وأكمل: “الزمالك تحدث معي وطالبني بالعودة في نهاية الموسم، كما تلقيت العديد من العروض الأخرى من جانب بعض أندية الدوري الممتاز”.