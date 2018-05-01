موعد مباراة الأهلي ضد الترجي.. القنوات الناقلة.. وأبرز غيابات بطل مصر

يغيب الثنائي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي عن صفوف النادي الأهلي بطل مصر، في لقاء الترجي التونسي المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشوار الفريق بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق ووليد أزارو لن يلحقا بمواجهة الترجي التونسي، بعد تعرضهما لشد في العضلة الخلفية.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي: إن أجاي أجرى أشعة صباح اليوم الثلاثاء، أكدت معاناته من شد في العضلة الخلفية يحتاج لأسبوع على الأقل للتعافي، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الأسيوطي، والتي أقيمت على ملعب السلام ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر وخسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات صحفية : “سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ينتظم تدريجيًا في التدريبات الجماعية للأهلي بدءًا من غدٍ الأربعاء”.

وكشف الجهاز الطبي للأهلي عن تعافي سعد سمير بشكل كبير من آلام الكدمة التي تعرض لها في الركبة بمباراة الزمالك الأخيرة في الدوري الممتاز، وتسببت في غيابه عن لقاء الأسيوطي بكأس مصر.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي إضافي بعد مران الغد، ودخوله في التدريبات الجماعية للتأكد من غياب آلام الركبة وتعافيه من الإصابة، كما تحدد من قبل في الجدول الزمني المعالج للاعب.

وتابع: “علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بدءًا من غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمباراة الترجي”.

وكان معلول قد اشتكى من كدمة جديدة في الكاحل تعرض لها خلال التدريبات الجماعية للفريق، وغاب بسببها عن مباراة الأسيوطي الأخيرة بكأس مصر.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من نظيره الترجي يفيد بوصول بعثة الفريق التونسي، غدًا الأربعاء، إلى مطار برج العرب على متن طائرة خاصة.

وخصصت إدارة الأهلي أحد الإداريين بفريق الكرة لمرافقة بعثة الترجي أثناء فترة تواجدها في مصر، وتلبية كافة مطالبها وإزالة أي عقبات قد تواجهها، في إطار العلاقة الجيدة التي تربط بين ناديي الأهلي والترجي الشقيقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي على ملعب برج العرب، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة التي تنقل على قنوات بي إن سبورتس الرياضية، والتلفزيون المصري “الأرضي” في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل.