تعديل على موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك.. وما أهمية الفوز بكأس مصر “للكونفدرالية”؟

يستهدف الزمالك إحراز لقب كأس مصر هذا الموسم؛ لضمان المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” لكرة القدم، خاصة بعد الخروج المبكر لغريمه الأهلي حامل اللقب.

وخسر الأهلي، المتوج ببطولة الدوري قبل ست جولات على النهاية، أمام الزمالك 2-1 يوم الخميس الماضي في مباراة غير مؤثرة قبل أن يتعثر 1-صفر أمام الأسيوطي سبورت أمس الإثنين ويودع كأس مصر مبكرًا.

وفي ظل وجود الزمالك في المركز الرابع بالدوري، فإنه يحتاج إلى إحراز لقب كأس مصر لضمان المشاركة في كأس الاتحاد. ويتأهل أول فريقين إلى دوري أبطال أفريقيا، ويلعب ثالث الترتيب وبطل الكأس في البطولة القارية الأقل قوة.

وقال خالد جلال مدرب الزمالك المؤقت قبل مواجهة الإنتاج الحربي في دور الثمانية لكأس مصر غدًا الأربعاء “أمامنا بطولة كأس مصر ولا بديل عن الفوز بها حتى نعوض خسارتنا في مسابقة الدوري، وحتى نلعب على لقب السوبر المحلي وهو يمثل بطولة أيضًا”.

وأضاف المدرب الذي سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم الجاري “أثق في قدرات اللاعبين وخبراتهم، والتأكيد على أن الفوز على الأهلي لم يكن وليد الصدفة بل جاء بتوظيف خبراتهم وبمجهودهم”.

وإذا اجتاز الزمالك عقبة الإنتاج الحربي فإنه سيواجه الإسماعيلي على بطاقة الظهور في نهائي كأس مصر على أن يلتقي الفائز مع وادي دجلة أو سموحة أو الأسيوطي.

والتقى الزمالك مرتين مع الإنتاج في الدوري هذا الموسم، وتعادل الفريقان ذهابًا 1-1 وإيابًا بدون أهداف.

وقال مختار مختار مدرب الإنتاج “بالحسابات كفة الزمالك أرجح لكن من حق فريقي الطموح والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسة على الكأس”.

وأضاف لاعب الأهلي السابق “الزمالك فريق كبير تفوق على الأهلي قبل أيام، لكننا نملك الروح والإصرار وسنعمل على تحقيق الفوز”.

ويعيش خالد قمر مهاجم الإنتاج، المنضم من الزمالك على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، حالة من التألق في الفترة الأخيرة وذكرت تقارير محلية أن ناديه طلب منه عدم اللعب ضده، لكن لم يتحدد بعد مصير مشاركة اللاعب.

موعد مباراة الإنتاج الحربي والزمالك

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلًا جديدًا في موعد المباراة للفريقين، حيث ستنطلق في تمام السادسة والنصف مساء غد الأربعاء بدلًا من السادسة، وتنقل على قنوات أون سبورتس ودي إم سي سبورتس ونايل سبورت.