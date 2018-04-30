الأسيوطي يحقق المفاجأة ويطيح بالنادي الأهلي في كأس مصر

حقق الأسيوطي مفاجأة مدوية وأطاح بمنافسه النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس مصر اليوم الإثنين.

ويدين الأسيوطي إلى لاعبه عمر كمال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليطيح بالأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من ربع النهائي.

وهذا أول هدف للأسيوطي في تاريخ مواجهاته ضد الأهلي.

وهذه الخسارة الثانية على التوالي للأهلي، بعد أن خسر الخميس الماضي 2/1 أمام منافسه التقليدي الزمالك في الدوري المصري.

وتمثل الخسارة ضربة قوية للأهلي ومدربه حسام البدري، قبل المباراة القوية، أمام الترجي التونسي، يوم الجمعة في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.