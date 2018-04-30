رفع صور محمد صلاح في مسيرة دينية بمدينة الأقصر المصرية (فيديو)

استغل عدد من محبي النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الأول ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، احتفالًا بمولد شيخ شهير في مدينة الأقصر المصرية، للدفاع عن صلاح، على خلفية خلافه مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب استغلال صوره في الدعاية دون موافقته.

وأثناء الاحتفال، رفع محبو صلاح صورًا للاعب، بينها صورة وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكُتب على بعضها “الفرعون المصري” وعلى أخرى “فخر العرب”.

وأثار محمد صلاح الجدل، أمس الأحد، بعدما كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا”.

وتضامنت الجماهير المصرية مع نجمها محمد صلاح تحت وسم يحمل اسم #ادعم_محمد_صلاح، لمساندته في أزمة الرعاية.

وبعدها كتب صلاح: “أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية”.

@MoSalah

شباب الاقصر يحملون صور الكابتن محمد صلاح فى دورة سيدى ابى الحجاج pic.twitter.com/NptSCroo8W — Sh Moh (@ShMohammad3) April 30, 2018