محمد صلاح يُعلن عن تطور جديد في أزمته مع اتحاد الكرة المصري (صور)

شهدت الساعات الماضية تطوراً جديداً في أزمة الرعاية الخاصة بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي وتضاربها مع رعاة اتحاد الكرة.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه بموقع “تويتر”: ” أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية”.

أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية❤ — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

انا بس صعبان علّيا الهاشتاج ???????? — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

في نفس السياق تقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بعد أزمته مع محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري.

وكتب “صبري” على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لتحديه بطريقة سافرة لكل القواعد والأصول القانونية”.

وتعود أزمة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام صورته على طائرة المنتخب بجانب شعار شركة we المصرية للاتصالات في حين يمتلك اللاعب عقداً تسويقياً مع شركةVodafone يشمل حق الصورة.

وهناك بند في عقد فودافون مع محمد صلاح وافقت عليه الشركة المالكة لحقوق صورته، يمنع من استخدامها دعائياً لصالح شركة منافسة لفودافون.

ووفقا للمتابعين فإنه تم استخدام صورة محمد صلاح بدون تصريح منه عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم على طائرة المنتخب بجوار شعار شركة منافسة لفودافون بالتالي وبناءً على العقد المبرم بين الطرفين، ستطلب فودافون من الشركة المالكة لحقوق صورة محمد صلاح ازالة الصورة التي استخدمها الاتحاد المصري على الطائرة.

وكان صلاح قد أبدى في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” استياءه الشديد من طريقة التعامل معه في أزمة تضارب الرعاة بينه وبين اتحاد الكرة مؤكداً أن التعامل به إهانة كبيرة مما جعل جماهير اللاعب تدشن حملة لتأييده ودعمه في وجه اتحاد الكرة.

وأعلن خالد عبد العزيز وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية أنه عقد جلسة مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وتم التواصل مع محمد صلاح لوضع أطر للحل.