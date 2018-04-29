بعد التغريدة الغاضبة.. هل يعتزل محمد صلاح دوليًا بسبب أزمة الرعاية؟

أشعل محمد صلاح، نجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مجددًا أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أن كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة غاضبة قال فيها: “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا”.

وجاءت تغريدة صلاح بعد ساعات قليلة من إظهار اتحاد الكرة الخطاب الذي أرسله لرامي عباس المحامي الخاص باللاعب، وكتب فيه أنه لا توجد مخالفة لأي لوائح دولية بشأن استخدام صور محمد صلاح والحقوق التجارية الخاصة بقميص المنتخب، وأنه عازم على مواصلة استخدام حقوقه لتنمية موارده من أجل تطوير كرة القدم وصناعة أبطال آخرين مثل محمد صلاح.

واشتعلت الأزمة بين الطرفين بشكل كبير مما وصل لتهديدات بالاعتزال دوليًا من جانب محمد صلاح قبل بطولة كأس العالم، بعد نحو شهرين، خاصة أنه لجأ لأكثر من جهة لحل الأزمة ولكن اتحاد الكرة ووزارة الرياضة رفضت حل الأمر.

وطالب أيمن يونس، عضو اتحاد الكرة المصري السابق، في حديثه لشبكة “إرم نيوز” الاتحاد بضرورة إنهاء الأزمة ووضع حدود فاصلة لحقوق الرعاية بين اللاعب والمنتخب.

وأضاف قائلًا: “للأسف هذه الأزمة ستلقي بظلالها على محمد صلاح وستؤثر على تركيزه مع منتخب مصر قبل بطولة مهمة وهي كأس العالم”.