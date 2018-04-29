هل تكون خسارة القمة سببًا في رحيل حسام البدري عن قيادة النادي الأهلي المصري؟

حسم النادي الأهلي المصري مصير حسام البدري، المدير الفني للفريق، بعد الأنباء التي ترددت عن تراجع إدارة النادي عن تجديد تعاقده بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيجة 2/1، في بطولة الدوري المحلي.

ونفى عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، ما تردد عن تراجع المجلس برئاسة محمود الخطيب، عن تجديد عقد البدري، بعد السقوط أمام الزمالك في القمة 116.

وقال “زيزو” في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: “الموقف لم يتغير، فنحن لا نتعامل بالقطعة نهائيًا، والبدري مدرب كبير والهزيمة في لقاء تحصيل حاصل لن تجعلنا نتراجع عن تجديد عقد المدرب الذي فاز ببطولة الدوري قبل نهايته بـ6 أسابيع”.

وعن خفض الراتب السنوي للبدري: “لا أعلم شئًا عن ذلك ولم يتم طرحه في النادي نهائيًا، ولكن أعتقد أن الهزيمة لن تؤثر وليس لها علاقة بذلك الملف نهائيًا”.

وأضاف زيزو: “خسرنا القمة لكننا لم نخسر الدوري، وبالتأكيد مباراة القمة لها حسابات خاصة وتصنع حالة من الإشباع لدى من يفوز بها مثلما حدث مع الزمالك.. أعتقد أن الاستعداد النفسي للأهلي قبل القمة لم يكن على ما يرام”.

وخسر الأهلي أمام ضيفه الزمالك، مساء الخميس الماضي، على استاد القاهرة، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبسؤاله عن ملف المعارين، أوضح: “الجهاز الفني للفريق الأول لم يحسم موقفه من اللاعبين ولم يبلغنا بمصير اللاعبين المعارين، من المقرر، أن يقوم البدري بحسم موقف المعارين خلال الأسبوع الجاري وبشكل محدد عقب مواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل”.

يذكر أن الأهلي أعار مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وحسين السيد وصالح جمعة وعمرو بركات إلى السعودية في الصيف الماضي.

وشدد عبدالعزيز عبدالشافي، على صعوبة مواجهة الأسيوطي، في المباراة المقرر إقامتها، غدًا الاثنين، في ربع نهائي كأس مصر.

وأردف: “فريق الأسيوطي جيد ويقدم مستويات رائعة في الدوري، وهو ما جعله لا يصارع على الهبوط هذا الموسم على الرغم من صعوده من دوري الدرجة الثانية”.

وتابع زيزو: “المباراة صعبة للغاية بالنسبة للأهلي وليست سهلة بفضل حالة الأسيوطي الجيدة”، مشيرًا إلي أن أهم ميزة في فريق الأسيوطي هي الثبات على المستوى وعدم الرهبة أو الخوف كونه عائدًا حديثًا من الدرجة الثانية، مضيفًا أن علي ماهر المدير الفني يقود الفريق ببراعة واستطاع تحقيق نتائج مُبهرة مع الأسيوطي جعله فريقًا لا يستهان به، وهو ما يصعب مباراة الغد.

ويواجه الأهلي نظيره الأسيوطي، غدًا الاثنين، في ربع نهائي كأس مصر، على ملعب السلام.