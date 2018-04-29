مباراة الأهلي ضد الأسيوطي.. تركيز الفريق الأحمر ينصب على كأس مصر بعد خسارة القمة

سيحاول النادي الأهلي، بطل الدوري المصري الممتاز، العودة سريعًا إلى الطريق الصحيح، والفوز على الأسيوطي سبورت في دور الثمانية لكأس مصر، غدًا الاثنين، بعد الهزيمة أمام غريمه الزمالك في مباراة قمة.

وقدم الأهلي، حامل لقب كأس مصر، عرضًا باهتًا وخسر 2-1 أمام الزمالك، يوم الخميس الماضي، ليتعرض لأول هزيمة في الدوري أمام غريمه منذ 2007 لكن النتيجة لم تؤثر على تتويجه المبكر باللقب.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن المدرب حسام البدري، قوله: “الهدف الأساس في الوقت الحالي هو تخطي الأسيوطي لقطع خطوة نحو التتويج والفوز بكأس مصر”.

وأضاف: “الأهلي يمتلك روح البطولة ولن نتوقف طويلًا أمام الخسارة من الزمالك؛ لأننا نحترم جميع منافسينا والهزيمة جاءت بسبب تقصير لاعبينا وسيتم تدارك تلك الأخطاء”.

وسيخوض الأهلي المواجهة دون المغربي وليد أزارو، هداف الدوري، بسبب الإصابة، ويغيب عمرو السولية لاعب الوسط بسبب الإيقاف، إضافة إلى المدافع سعد سمير، الذي أصيب في لقاء القمة بعد تدخل عنيف.

ومن المنتظر أن يستمر غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر بعدما تعرّض لإصابة جديدة خلال المران.

وقال خالد محمود، طبيب الأهلي: “لم يستطع معلول إكمال المران بعد إصابته في المران” وأكد الطبيب أن اللاعب التونسي سيخضع لفحوص يوم الأحد لتحديد موقفه.

ويحلم الأسيوطي بمواصلة عروضه القوية هذا الموسم تحت قيادة المدرب علي ماهر، مهاجم الأهلي السابق، وتحقيق مفاجأة كبيرة.

وقال ماهر لرويترز: “نسعى إلى تقديم أداء جيد ونتيجة إيجابية تكمل ما حققناه في مسابقة الدوري الممتاز طوال الموسم”.

وأنهى الأسيوطي الدوري في المركز العاشر رغم صعوده هذا الموسم فقط، وحصد 42 نقطة من 34 مباراة وخسر مباراتي الذهاب والإياب أمام الأهلي بصعوبة وبنتيجة 1-صفر بفضل هدف في الشوط الثاني في المرتين.

لكن هذه المباراة ربما تكون الأخيرة للمدرب ماهر مع الأسيوطي، بعدما ذكرت تقارير أنه قرر الرحيل والانتقال إلى تدريب سموحة بعد نهاية الموسم الجاري.