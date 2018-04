محمد صلاح يلكم المدافع في وجهه خلال مباراة ليفربول وستوك سيتي.. هل سيتم إيقافه؟ (فيديو)

تهوّر الدولي المصري محمد صلاح، خلال مباراة ليفربول وستوك، اليوم السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.

وتورّط صلاح بلكم مدافع ستوك سيتي خلال صراع على الكرة في طرف الملعب.

وتعرض صلاح لرقابة لصيقة خلال المباراة.

وتداول مشجعو أندية منافسة لليفربول اللقطة، وسط مطالبات بإيقاف اللاعب.

وربما يستمر الصراع على مراكز المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى المباراة الأخيرة، بعدما تعادل ليفربول مع ضيفه ستوك سيتي الذي ربما لا تكفيه نقطة التعادل للهروب من الهبوط.

ومع خروج ليفربول لمواجهة تشيلسي، الذي يتأخر عنه بتسع نقاط ويملك مباراتين مؤجلتين ربما سيكون على فريق المدرب يورغن كلوب الفوز على برايتون اند هوف البيون يوم الـ13 من مايو/ آيار والاعتماد على فارق الأهداف الكبير لصالحه للتأهل لدوري أبطال أوروبا لو فشل في الفوز بلقبها هذا الموسم.

وكانت المباراة بين طرفين متناقضين أحدهما هو الوحيد الذي لم يخسر على أرضه بين فرق أول أربع درجات في إنجلترا والآخر صاحب أسوأ سجل خارج ملعبه.

وافتقر ليفربول، الذي أجرى خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي انتصرت 5-2 على روما في ذهاب قبل النهائي لدوري الأبطال باستاد انفيلد، للحماس المعتاد حتى أن محمد صلاح أهدر فرصة تتشابه كثيرًا مع تلك التي هز بها شباك روما.

كما أضاع ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي استبدل في وقت لاحق بعد تعرضه لإصابة، فرصة من مدى قريب بينما ألغى الحكم هدفًا لداني اينجس بداعي التسلل.

وفي نهاية مثيرة للمباراة حُرم ليفربول من ركلة جزاء عندما لمس إيريك بيترز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وكاد رايان شوكروس أن يخطف أول فوز لستوك في أنفيلد في الدوري؛ لكن الفريق ظل متأخرًا بثلاث نقاط عن منطقة الأمان قبل مباراتين من النهاية.

@premierleague he swings… he misses! So is it okay for @MoSalah to throw a punch if you miss? Would @LuisSuarez9 or @diegocosta have got away with that? pic.twitter.com/IfJYdYkvlO

— Barney (@Bobinsky1983) April 28, 2018