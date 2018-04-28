مرتضى منصور: نادي الزمالك سيوقّع صفقات سوبر برعاية سعودية

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، إن النادي بات على أبواب التعاقد مع صفقتين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “هناك صفقتان سوبر في الطريق للزمالك، وبفضل علاقاتي القوية نجحنا في إنهاء صفقتين من العيار الثقيل بعد جلسة جمعتني بوكيل أعمالهم بالسعودية على أن تكون الصفقات بتمويل من رجال أعمال سعوديين”.

وتابع مرتضى: “أخوّة سعوديون محترمون جلسوا معي من أجل حل أزمة عبدالله السعيد خارج المستشار تركي وسيكون هناك جديد في هذا الملف خلال الساعات المقبلة”.

وعن الفوز على الأهلي قال منصور: “الأهلي بطل الدوري، والزمالك فاز على بطل الدوري، إذًا الزمالك هو بطل الدوري”.

وأضاف: “مباراة القمة كانت عبارة عن نزال ملاكمة والحنفي لم يوفر الحماية لأي لاعب، وكل لاعبي الأهلي بلا استثناء تجمعنا بهم علاقات عائلية مثل حسام غالي وحسام عاشور، حزين على إصابة سعد سمير وهسأل مدير الكرة عندي ولو أوباما تعمد التدخل بعنف على سعد سمير هيتعاقب”.

واستطرد: “الأهلي لا يحتاج مساعدة الحكم، هو خسر المباراة لأنه لم يكن جاهزًا على عكس الزمالك الذي كان في كامل تركيزه، ورحمة أمي يا عصام ياعبدالفتاح لن يدير أي حكم مصري، مباراة القمة من جديد”.

وأردف رئيس الزمالك: “هاني أبوريدة تحدث معي وترجاني للموافقة على وجود حكم مصري في القمة، ووافقت من أجله، وفي حالة أنني لم أوافق على طلب هاني أبوريدة، كانت ستقام المباراة بحكم أجنبي”.

وعن المدرب الجديد قال منصور: “محاولات تطفيش غروس بدأت بالفعل من ممدوح عباس إذا تم تطفيشه، وسنوفر مليون و300 ألف يورو كان سيحصل عليهم، والزمالك أولى بهذا المبلغ”.

وأضاف: “لا يوجد أي مشكلة مع حازم إمام فهو لاعب معتدل، لكن الأزمة مع محمد ابراهيم، لقد قام بكتابة مذكرة تحتوي على إهانات للقلعة البيضاء، لن يستمر معنا”.

وأكمل: “مذكرة محمد ابراهيم كانت تحتوي على كلمات بها سب في النادي، وأنه يمتلك عروضًا من أندية أكبر، الزمالك ناد كبير ويحقق الانتصارات بدونه لأن به لاعبون رجال”.

جدير بالذكر أن الجهاز الإداري بنادي الزمالك سبق وأن قرر معاقبة حازم إمام ومحمد إبراهيم على خلفية أزمة المطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة.