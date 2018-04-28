تصرف إنساني رائع من محمد صلاح تجاه سكان قريته نجريج

قرر النجم المصري المتألق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، شراء قطعة أرض في قرية نجريج التي ينتمي إليها بمحافظة الغربية بهدف بناء مشروع للصرف الصحي.

ويُعرف عن محمد صلاح مبادرته بالعديد من المشاريع الطبية والاجتماعية بغرض تطوير وتحسين جودة الحياة في مسقط رأسه.

والآن قرر محمد صلاح (25 عامًا) بناء محطة معالجة للمياه، وهو ما سيكلفه 330 ألف جنيه إسترليني أو 8 ملايين جنيه مصري بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكان محمد صلاح قد تبرّع بقيمة جهاز سرطان العظام لأحد المراكز الطبية، ومنح 5 ملايين جنيه مصري لعدد من دور الأيتام في المحافظة، وتكفّل بزواج 70 من أبناء قريته.

ويتمتع صلاح بشعبية طاغية في مصر والعالم العربي، والجمهور الرياضي العالمي، بسبب تألقه اللافت مع ناديه ليفربول، إذ يرشحه كثيرون بكسر احتكار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة أفض لاعب في العالم (الكرة الذهبية).

وسجل محمد صلاح 43 هدفًا وصنع 15 في 47 مباراة مع ليفربول. ويقترب من قيادته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



