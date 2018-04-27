تركي آل الشيخ ينسحب من تمويل تعاقد نادي الزمالك مع غروس

أكد نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية، انسحب من تمويل النادي من أجل التعاقد مع المدير الفني الأجنبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مرتضى في مقطع فيديو نشر له على “يوتيوب”: “تركي لن يموّل تعاقد الزمالك مع المدرب السويسري كريستيان غروس أو أي صفقات جديدة، لشعوره بالحرج، ولكن هناك أصدقاء ومحبين لي سيدعمون الفريق ماديًا رغم عدم تشجعيهم للأبيض”.

وهاجم مرتضى منصور الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب تعيين محمد الحنفي حكمًا لمباراة القمة أمام الأهلي أمس ببطولة الدوري.

وقال مرتضى: “اتحاد الكرة لا يريدنا أن نفوز على الأهلي ولم يكفهم أن يفوز الأحمر ببطولة الدوري، وقد قاموا بتعيين الحنفي لكي يفسد اللقاء ويمنعنا من الفوز”.

وعن أيمن حفني وكاسونغو لاعبي الفريق: “مندهش من مطالب البعض في وقت سابق برحيل الثنائي، والآن ظهر مدى أهميتهما لدى الفريق، لاعبو الزمالك كانوا رجالًا وقدّموا مستوى أكثر من رائع طوال الـ90 دقيقة، خالد جلال مستمر مع الجهاز الفني الجديد، ولن يرحل وهو ابن النادي وقدّم شكلًا أكثر من رائع”.

وأضاف: “لم أتمنَّ رؤية مقدم قرعة البطولة العربية – يقصد مدحت شلبي – والأشخاص الذين كانوا يسحبون أسماء الفرق أيضًا، وجهت دعاءً إلى الله ضد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، و5 إعلاميين يهاجمون الزمالك، بالإضافة إلى 8 منتمين للقلعة البيضاء للأسف، ومن بينهم مرشح سابق على مقعد رئاسة النادي”.

يذكر أن الزمالك فاز على الأهلي، بثنائية مقابل هدف أمس الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.