نادي الزمالك يخطف فوزًا معنويًا من الأهلي.. وهذا ترتيب الدوري المصري (فيديو)

نجح نادي الزمالك في فك “النحس” أمام غريمه التقليدي الأهلي، وفاز عليه بهدفين لهدف في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

الفوز هو الأول للزمالك في الدوري على الأهلي منذ موسم 2007، حيث فاز الفريق الأبيض مرتين متتاليتين في نهائي كأس مصر 2015، و2016.

نجح الزمالك فى إدراك هدف التقدم بالدقيقة السادسة من بداية المباراة عن طريق كابونغو كاسونجغو، قبل أن يعزز التقدم أيمن حفني بهدف ثان في الدقيقة 21.

وأحرز وليد سليمان هدف التقليص للأهلي في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء في وجه عشرة لاعبين من الفريقين.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي، الذي توج بلقبه رقم 40 رسميًا قبل انتهاء البطولة بـ6 جولات، عند 85 نقطة في الصدارة.