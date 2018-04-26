ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على الأهلي (صورة)

ألحق نادي الزمالك الخسارة الثانية بمنافسه الأهلي في الدوري المصري الموسم الحالي، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، لحساب الجولة الـ 34 من المسابقة.

ونجح الزمالك في الخروج فائزًا بالنقاط الثلاث، ليحقق فوزًا تاريخيًا على الأهلي.

وهذه الخسارة الثانية للأهلي في المسابقة، بعد أن خسر 3/2 أمام مصر المقاصة في ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن الخسارة لم تؤثر على موسم الأهلي، إذ إنه ضمِن التتويج باللقب منذ عدة أسابيع.

لكنه يمثل فوزًا ثمينًا للزمالك الذي حقق أول فوز له على الأهلي في مسابقة الدوري المصري منذ مايو 2007.

ويملك الأهلي 85 نقطة من 33 مباراة في الصدارة، في حين رفع الزمالك رصيده إلى 61 نقطة من 34 في المركز الثالث.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني وفي رصيده 64 نقطة من 32 مباراة، في حين يملك المصري 58 نقطة من 30 مباراة ويأتي في المركز الرابع.

وهذه آخر مباراة للزمالك في المسابقة، بينما يملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي.