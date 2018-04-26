أهداف مباراة الأهلي والزمالك.. المارد الأبيض يتقدم بثنائية مبكرًا (فيديو)

افتتح اللاعب الكونغولي كابونغو كاسونغو التسجيل مبكرًا في المباراة التي تجمع فريقه الزمالك مع منافسه الأهلي، في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وحصل الزمالك على ركلة ركنية لعبها أيمن حفني، ثم تبادل لاعبو الزمالك الكرة قبل أن تصل إلى كابونغو كاسونغو الذي لم يجد صعوبة في إيداعها شباك محمد الشناوي.

ويعد هذا الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي في مسابقة الدوري المصري منذ يناير 2015، وكان آخر هدف أحرزه الزمالك في الدوري على الأهلي، بأقدام أيمن حفني في المباراة التي انتهت وقتها بالتعادل الإيجابي 1/1، وسجل للأهلي وليد سليمان للأهلي.

وأضاف أيمن حفني الهدف الثاني للزمالك بمساعدة معروف يوسف الذي مرر كرة عرضية متقنة لتصل إلى أيمن حفني ليسجل في الدقيقة 21، ويتقدم المارد الأبيض 2/0 مبكرًا.

يشار إلى أن الأهلي ضمن الحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي منذ عدة أسابيع.

في حين يملك الزمالك 58 نقطة ويحتل المركز الرابع على لائحة الترتيب.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة، إذ يلاقي المصري يوم 22 مايو.